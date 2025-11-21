Home » Deals » Black Week bei Amazon: Over-Ears deutlich reduziert

21. November 2025

Patrick Bergmann

Black Week bei Amazon: Over-Ears deutlich reduziert

Die Black Week ist gestartet und bereits jetzt werfen Hersteller und Amazon aggressiv mit Rabatten um sich. Dieses Mal haben wir uns einige Kopfhörer angesehen, bei denen es sich um Over-Ears handelt. Werfen wir einen Blick darauf. 

Over-Ears im Angebot

Wir haben uns bewusst für Over-Ears entschieden, bieten sie doch das beste ANC und in der Regel auch den besten Klang. Vorab sei noch vermerkt, dass die Einbindung aktuell etwas hackelig ist und nicht immer der tatsächliche Preis angezeigt wird:

 

Bose QuietComfort SC Kabellose Kopfhörer mit Mikrofon und Noise-Cancelling, Bluetooth Over-Ear-Kopfhörer mit Noise-Cancelling, bis 24 Stunden Akkulaufzeit, mit Soft Case, Schwarz Bose QuietComfort SC Kabellose Kopfhörer mit Mikrofon und Noise-Cancelling, Bluetooth Over-Ear-Kopfhörer mit Noise-Cancelling, bis 24 Stunden Akkulaufzeit, mit Soft Case, Schwarz
Hersteller: Bose
Preis bei amazon* : 159,00 EUR

 

CMF Headphone Pro - Over-Ear Bluetooth Kopfhörer – Bis zu 100h Akku, Hi-Res mit LDAC, Räumlicher Klang, mit aktivem Noise-Cancelling – Hellgrün CMF Headphone Pro - Over-Ear Bluetooth Kopfhörer – Bis zu 100h Akku, Hi-Res mit LDAC, Räumlicher Klang, mit aktivem Noise-Cancelling – Hellgrün
Hersteller: CMF by Nothing
Preis bei amazon* : 69,00 EUR

 

Sony WH-1000XM6 Flagship Noise Cancelling Over-Ear Wireless Kopfhörer, Signature Hi-Res Sound, ultimativer Komfort, faltbarem Design, strapazierfähige Tasche, 30 Std-Akku, iOS & Android - Schwarz Sony WH-1000XM6 Flagship Noise Cancelling Over-Ear Wireless Kopfhörer, Signature Hi-Res Sound, ultimativer Komfort, faltbarem Design, strapazierfähige Tasche, 30 Std-Akku, iOS & Android - Schwarz
Hersteller: Sony
Preis bei amazon* : 389,00 EUR

 

Sonos Ace - Kabelloser Bluetooth-Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung - Bis zu 30 Stunden Akkulaufzeit - Spatial 3D Audio - Dynamic Head Tracking - Schwarz Sonos Ace - Kabelloser Bluetooth-Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung - Bis zu 30 Stunden Akkulaufzeit - Spatial 3D Audio - Dynamic Head Tracking - Schwarz
Hersteller: Sonos
Preis bei amazon* : 299,00 EUR

 

Bowers & Wilkins Px8 Over-Ear-Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung, kabellos, Bluetooth 5.0, Schnellladung, 30 Stunden hochauflösende Wiedergabe, integriertes Mikrofon - Waldgrün Bowers & Wilkins Px8 Over-Ear-Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung, kabellos, Bluetooth 5.0, Schnellladung, 30 Stunden hochauflösende Wiedergabe, integriertes Mikrofon - Waldgrün
Hersteller: Bowers & Wilkins
Preis bei amazon* : 339,00 EUR

 

Bowers & Wilkins Px7 S3 Over-Ear-Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung, kabellos, aptX™ Lossless, Schnellladung, 30 Stunden Wiedergabe, 8 integrierte Mikrofone - Anthrazitschwarz Bowers & Wilkins Px7 S3 Over-Ear-Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung, kabellos, aptX™ Lossless, Schnellladung, 30 Stunden Wiedergabe, 8 integrierte Mikrofone - Anthrazitschwarz
Hersteller: Bowers & Wilkins
Preis bei amazon* : 339,99 EUR

