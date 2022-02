Home Apple Watch Die Apple Watch wird bald von chinesischem Fertiger gebaut

Apple verlagert wohl weitere Teile seiner Fertigung zu Firmen aus China. Dieser Schritt erfolgt mutmaßlich im Rahmen einiger Zusagen Apples, die chinesische Wirtschaft zu stützen. Davon erhofft sich Apple langfristige Perspektiven auf dem chinesischen Markt. In Zukunft wird womöglich auch die Apple Watch von einem chinesischen Fertiger gebaut.

Apple ist offenbar dabei, einen weiteren Teil der Produktion seiner Produkte an ein chinesisches Unternehmen zu geben. Die Apple Watch wird in Zukunft wohl in weiten Teilen vom chinesischen Unternehmen Luxshare gefertigt. Der Fertiger hat erst vor kurzem seinen Einstieg in den Bau von Elektroautos angekündigt, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Luxshare baut seit einiger Zeit auch iPhones, nachdem er lange Jahre nur Randprodukte wie die AirPods für Apple gebaut hatte.

Nun plant Luxshare allerdings offenbar eine deutliche Ausweitung seiner Produktionskapazitäten. Wie die Agentur Reuters berichtet, hat Luxshare Investitionen eines Volumens von umgerechnet 1,85 Milliarden Euro vorbereitet, die dabei helfen sollen, die Produktion in insgesamt sechs Bereichen auszubauen.

Diese Pläne werden in einer Einreichung an der chinesischen Shenzhen stock exchange skizziert. Darin werden auch die Pläne für das Engagement im Bereich der E-Mobilität erwähnt.

Luxshare wird wohl auch an der Produktion des iPhone 14 beteiligt werden und die günstigeren Modelle iPhone 14 und iPhone 14 Max fertigen, wie wir in einer weiteren Meldung berichtet hatten. Die Pro-Modelle werden dagegen wohl weiter in weiten Teilen von Foxconn zusammengesetzt. In dieser Meldung haben wir Apples mutmaßliche Pläne beschrieben, sich den langfristigen Zugang zum chinesischen Markt mit viel Geld zu sichern.

