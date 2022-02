Home Sonstiges Mehr Zeit für mehr Geld: TikTok-Videos werden länger

TikTok könnte durch längere Videos seinen Umsatz steigern. Eine Minute ist aktuell der Quasi-Standard für Kurzvideos, aber in Videos mit drei, fünf oder noch mehr Minuten Laufzeit lassen sich noch mehr Anzeigen unterbringen.

An Videos und vielen anderen Inhalten im Internet ist vor allem interessant, wie gut sie sich verkaufen lassen. Information oder Unterhaltung spielen hierbei nur insoweit eine Rolle, als Inhalte dazu beitragen können, die Verweildauer auf einer Plattform zu steigern und idealerweise einen Kauf auszulösen. Diese Eigenschaft teilen Nachrichtenmedien mit Plattformen wie YouTube, Facebook oder TikTok.

Dort experimentiert man schon seit langem mit längeren Videos. Drei, fünf oder sogar zehn Minuten laufen Clips, die mit kleinen Gruppen von TikTok-Nutzern getestet werden, wie aus aktuellen Berichten hervorgeht.

Mehr Zeit für mehr Geld

Aktuell ist der Quasi-Standard für Kurzvideos bei Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat und Co. eben diese eine Minute. In längeren Clips lassen sich aber mehr Anzeigen unterbringen, die letztendlich mehr Erlös abwerfen. Tech-Plattformen neigen grundsätzlich dazu, das Maximum aus jeder möglichen Verbreitungsform herauszuholen, verdeutlicht Branchenexpertin Karyn Spencer. Ob TikTok den Nutzern tatsächlich in nächster Zukunft zehn Minuten lange Videos anbietet, ist zwar fraglich, grundsätzlich darf man allerdings im Kopf behalten, dass jede Änderung, die Unternehmen und Publisher von Inhalten vornehmen in erster Linie der eigenen Umsatzmaximierung, nicht aber den Bedürfnissen der Nutzer dienen.

