iPhone-Fertiger steigt in E-Auto-Produktion ein

Einer von Apples Zulieferern steigt ins E-Auto-Geschäft ein: Luxshare baut in Zukunft nicht nur iPhones, sondern auch Fahrzeuge – ob in fernerer Zukunft auch einmal ein Apple Car, steht allerdings in den Sternen.

Apple ist bekanntlich offenbar bereit, hunderte Milliarden Dollar in China zu investieren, um sich den Zugang zum dortigen Markt langfristig zu sichern. Im Rahmen dieser Entwicklung, über die wir in dieser Meldung ausführlich berichtet hatten, werden wohl auch verstärkt Aufträge nach China, statt etwa nach Taiwan vergeben. Ein erster Profiteur dieser China-Politik Apples ist das Unternehmen Luxshare, lange bekannt als Zulieferer von Teilen und später auch vollständiger Einheiten der AirPods.

Luxshare steigt nun zudem auch in den Bau von E-Autos ein, wie aus Berichten asiatischer Wirtschaftsmedien hervorgeht. Danach gründet Luxshare ein Gemeinschaftsunternehmen mit dem ebenfalls chinesischen Fertiger The Chery Group, einer Unternehmensgruppe, die bereits im E-Auto-Geschäft aktiv ist.

Vertrieb nicht unter eigenem Namen

Wie es weiter heißt, werde Luxshare rund 30% der Anteile halten, das entspricht wohl rund 267 Millionen Dollar. Der Rest werde sich im Besitz des E-Auto-Segments des neuen Partners Chery New Energy befinden.

Luxshare werde aber in der Hauptsache Wartungsaufgaben für die neuen Produkte übernehmen. Zudem werden die Autos nicht unter eigenem Namen verkauft. Ob aus dieser Gemeinschaftsunterenhmeung in Zukunft einmal Apple Cars heraus rollen werden, ist aber eher fraglich. Bis jetzt hat Chery vor allem den chinesischen Markt im Blick, die Modelle kosten zumeist rund 12.000 Euro. Das Apple Car könnte frühestens in drei Jahren vorgestellt werden, hieran gibt es aber aktuell zumindest noch begründete Zweifel.

