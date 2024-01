Home Hardware Der HomePod Mini startet wohl bald in einem weiteren Land

Der HomePod mini wird wohl bald in einen neuen Markt gebracht. Der kleine Lautsprecher könnte in nächster Zeit in Malaysia starten, darauf deuten aktuelle regulatorische Hinweise hin. Der große HomePod ist in dem Land nicht erhältlich.

Apple bereitet offenbar die Einführung des HomePod mini in einem weiteren Markt vor. Das Unternehmen hat die Genehmigung zum Verkauf des Geräts in dem Land bei den dortigen Regulierungsbehörden beantragt und offenbar nun erhalten, wie entsprechende Hinweise nun zeigen.

HomePod mini akan menjadi topik utama saya dalam beberapa minggu ini, rentetan pelancaran buat kali pertama di Malaysia. Walaupun tiada tarikh rasmi setakat ini, saya boleh sahkan HomePod mini sudah diluluskan untuk jualan di pasaran tempatan. pic.twitter.com/LsoOhyy4UY

Wann genau der Verkauf des Lautsprechers starten soll, ist allerdings noch nicht bekannt.

Bislang können Kunden den HomePod in Malaysia noch gar nicht erwerben, auch das große Modell ist dort noch nicht erhältlich.

Der HomePod steckt auf dem Abstellgleis

Der HomePod mini war im Jahr 2020 in den USA erstmals auf den Markt gebracht worden, im November 2021 gab es dann neue Farben. Wiederum später wurde der von Anfang an verbaute Sensor zur Temperatur- und Feuchtigkeitsmessung per Software-Update aktiviert.

Unterdessen ist nach wie vor nicht klar, wie es mit dem HomePod weitergeht. Bis auf den neuen großen HomePod und den HomePod mini gab es seit Jahren keine Bewegung bei diesem Produkt. Allerdings tauchen immer wieder Hinweise auf ein Smart Display mit Siri auf, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Konkrete Informationen hierzu gibt es aber nicht.

