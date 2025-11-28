Das seht ihr bei Disney+ im Dezember 2025

Die Neuzugänge bei Netflix und Prime Video haben wir bereits abgehandelt, kommen wir nun zu Display+. Bevor uns den Neuzugängen widmen, noch eine unschöne Erinnerung – ab dem 16. Dezember kostet das Premiumabo 15,99 Euro. Wir wollen nur vorbauen, denn das neue Programm ist bestenfalls durchwachsen.
Die Neuzugänge
Disney+ hat bereits mehrere Preiserhöhungen hinter sich, die anstehende muss bis zum 16. Dezember aktiv bestätigt werden. Andernfalls behält es sich der Streamingdienst vor, das Abonnement von seiner Seite zu kündigen. Kommen wir nun zu den Neuzugängen zurück:
Die Neustarts
Ab dem 03. Dezember
- Gregs Tagebuch 3: Jetzt reicht’s!
- 9-1-1: Nashville
- Are you sure?! – Staffel 2
Ab dem 08. Dezember
- Star Wars: „Die Abenteuer der jungen Jedi“ – Staffel 3
Ab dem 10. Dezember
- Criminal Minds: Evolution – Staffel 18
- Percy Jackson – Die Serie – Staffel 2
- Percy Jackson and the Olympians: Official Podcast – Staffel 2
Ab dem 12. Dezember
- The End of an Era – Staffel 1
- Taylor Swift – The Eras Tour – The Final Show
Ab dem 17. Dezember
- Tracker – Staffel 3
Ab dem 23. Dezember
- Spidey und seine Super-Freunde – Staffel / Batch 2
Ab dem 24. Dezember
- Made in Korea
Ab dem 26. Dezember
- FXs „The Lowdown”
Die neuen Katalogtitel
Ab dem 01. Dezember
- Zurück in die Zukunft
- Zurück in die Zukunft – Teil II
- Zurück in die Zukunft – Teil III
- Shrek – Der tollkühne Held
- Shrek 2 – Der tollkühne Held kehrt zurück
- Shrek der Dritte
Ab dem 03. Dezember
- Der Name der Rose – Staffel 1
- Micky und Minnies Weihnachtslieder – Staffel 1
- Miraculous – Geschichten von Ladybug und Cat Noir – Staffel 6/Batch 1
- Triff Iron Man und seine fantastischen Freunde – Staffel 1/Batch 1
Ab dem 05. Dezember
- Mickys tägliche Weihnacht
Ab dem 10. Dezember
- Mordsschwestern – Verbrechen ist Familiensache – Staffel 3
- Ostfrieslandkrimis – Ostfriesenfluch
- Ostfrieslandkrimis – Ostfriesennacht
- SOKO Köln – Staffel 19
- SOKO Köln – Staffel 21
- SOKO Stuttgart – Staffel 15 & 16
Ab dem 17. Dezember
- Micky & Minnies Lieder: Weihnachten
- Atze Schröder live „Schmerzfrei“
- Charlotte Link – Ohne Schuld
- Ein Schritt zum Abgrund – Staffel 1
- Die Notärztin – Staffel 1
- Olaf Schubert – So!
- Olaf Schubert Live – Meine Kämpfe
- WaPo Berlin – Staffel 1-3
- WaPo Bodensee – Staffel 1-5
- WaPo Duisburg – Staffel 1 & 2
- WaPo Elbe – Staffel 1 & 2
- Watzmann ermittelt – Staffel 2-4
- Zwei Supertypen in Miami – Der Herr der Sonne
- Zwei Supertypen in Miami – Der Schatten des Ninja
- Zwei Supertypen in Miami – Die Rache des Gonzales
Ab dem 24. Dezember
- Bares für Rares – Staffel 1
Ab dem 31. Dezember
- Schmugglern auf der Spur – Staffel 8
- Law & Order: Special Victims Unit – Staffel 14-17
- Little Angel – Staffel 8
Preisschraube ordentlich angezogen – zum wiederholten Male
Als Disney+ startete, wurde in Deutschland gerade der erste Corona-Lockdown verhängt und dementsprechend schnell schossen die Abonnentenzahlen in die Höhe. Das lag auch am vergleichsweise günstigen Preis von 6,99 Euro pro Monat oder 69,99 Euro pro Jahr. Für diesen Preis bekommt man heute nur noch das werbefinanzierte Abo. Will man den gleichen Funktionsumfang von damals auch heute nutzen, muss man 15,99 Euro pro Monat oder 159,99 Euro pro Jahr investieren – mehr als doppelt so viel wie zum Marktstart. Einen Anstieg der Qualität bzw. Quantität suchen wir indes vergebens.