Black Friday 2025: Die besten Angebote von Anker

Neues iPhone, neuer Mac, was fehlt? Richtig, das passende Zubehör. Und damit kommen wir zu Anker. Der Zubehörhersteller hat den Rotstift angesetzt und wir haben etwas für euch gestöbert.

Reduziertes Zubehör von Anker

Anker ist seit Jahren bekannt und liefert eine gute Qualität, was sich der Hersteller aber auch gut bezahlen lässt. Seit Corona will sich Anker vermehrt im Premium-Segment etablieren. Deshalb sind Angebote zum Black Friday 2025 besonders attraktiv:

Ladegeräte

Powerbanks

Anker Prime Powerbank, 26250mAh, tragbares Ladegerät mit 3 Ports und 300W Ausgang, bidirektionales Laden, TSA-zugelassen, App-Steuerung, für MacBook, iPhone 17/16-Serie und weitere (ohne Ladebasis)

Kopfhörer und Lautsprecher

Ladestationen

