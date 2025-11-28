Home » Deals » Black Friday 2025: Die besten Angebote von Anker

28. November 2025

Patrick Bergmann

Black Friday 2025: Die besten Angebote von Anker

Neues iPhone, neuer Mac, was fehlt? Richtig, das passende Zubehör. Und damit kommen wir zu Anker. Der Zubehörhersteller hat den Rotstift angesetzt und wir haben etwas für euch gestöbert. 

Reduziertes Zubehör von Anker

Anker ist seit Jahren bekannt und liefert eine gute Qualität, was sich der Hersteller aber auch gut bezahlen lässt. Seit Corona will sich Anker vermehrt im Premium-Segment etablieren. Deshalb sind Angebote zum Black Friday 2025 besonders attraktiv:

Ladegeräte

 

Anker Nano Ladegerät, 3-Port-Netzteil mit ultraschneller 70W Leistung, kompakt & stylisch, für iPhone 17/Pro/Pro Max/iPhone Air/16/15, MacBook Air, iPad, Pixel, Galaxy und mehr Anker Nano Ladegerät, 3-Port-Netzteil mit ultraschneller 70W Leistung, kompakt & stylisch, für iPhone 17/Pro/Pro Max/iPhone Air/16/15, MacBook Air, iPad, Pixel, Galaxy und mehr
Hersteller: Anker
Preis bei amazon* : 29,99 EUR

 

 

Anker 140W USB C Ladegerät, Laptop Ladegerät, 4-Port Multi-Geräte Schnellladeleistung, Fortschrittliches GaN Netzteil, Touch Control, Kompatibel mit MacBook, iPhone 17/16/15, Samsung, Pixel und mehr Anker 140W USB C Ladegerät, Laptop Ladegerät, 4-Port Multi-Geräte Schnellladeleistung, Fortschrittliches GaN Netzteil, Touch Control, Kompatibel mit MacBook, iPhone 17/16/15, Samsung, Pixel und mehr
Hersteller: Anker
Preis bei amazon* : 69,98 EUR

 

 

Anker Prime Ladegerät, 200W 6 Anschlüsse GaN Ladestation, USB-C PD Desktop Ladegerät mit Schnell-Laden, kompatibel mit iPhone 17/16/15 Series, Samsung, MacBook, Dell und mehr Anker Prime Ladegerät, 200W 6 Anschlüsse GaN Ladestation, USB-C PD Desktop Ladegerät mit Schnell-Laden, kompatibel mit iPhone 17/16/15 Series, Samsung, MacBook, Dell und mehr
Hersteller: Anker
Preis bei amazon* : 59,99 EUR

 

 

Anker USB-C Kfz-Ladegerät, 75W Max. Ultra-kompaktes Typ-C Kfz-Schnellladegerät, Integriertes einziehbares Kabel, Autonetzteil für iPhone 17/16/15 Serie, MacBook Pro/Air, iPad, Galaxy, AirPods Anker USB-C Kfz-Ladegerät, 75W Max. Ultra-kompaktes Typ-C Kfz-Schnellladegerät, Integriertes einziehbares Kabel, Autonetzteil für iPhone 17/16/15 Serie, MacBook Pro/Air, iPad, Galaxy, AirPods
Hersteller: Ankert
Preis bei amazon* : 17,98 EUR

 

Powerbanks

 

Anker Prime Powerbank, 26250mAh, tragbares Ladegerät mit 3 Ports und 300W Ausgang, bidirektionales Laden, TSA-zugelassen, App-Steuerung, für MacBook, iPhone 17/16-Serie und weitere (ohne Ladebasis) Anker Prime Powerbank, 26250mAh, tragbares Ladegerät mit 3 Ports und 300W Ausgang, bidirektionales Laden, TSA-zugelassen, App-Steuerung, für MacBook, iPhone 17/16-Serie und weitere (ohne Ladebasis)
Hersteller: Anker
Preis bei amazon* : 159,99 EUR

 

Anker 737 Power Bank, 140w 24000mAh Powerbank mit 3 Anschlüsse, Digitales Display, Kompatibel mit iPhone 17/16/15/14, Galaxy, MacBook, AirPods Anker 737 Power Bank, 140w 24000mAh Powerbank mit 3 Anschlüsse, Digitales Display, Kompatibel mit iPhone 17/16/15/14, Galaxy, MacBook, AirPods
Hersteller: Anker
Preis bei amazon* : 79,98 EUR

 

Anker Prime Power Bank, 20,000 mAh External Battery with 200 W Power, Digital Display, 2 x USB-C and 1 x USB-A Port, Compatible with iPhone 14/13 Series, Samsung, MacBook, Dell, and More Anker Prime Power Bank, 20,000 mAh External Battery with 200 W Power, Digital Display, 2 x USB-C and 1 x USB-A Port, Compatible with iPhone 14/13 Series, Samsung, MacBook, Dell, and More
Hersteller: Anker
Preis bei amazon* : 69,98 EUR

Anker Zolo Powerbank (2025 Upgrade), 20000mAh, 30W High-Speed-Ladegerät mit integriertem USB-C Kabel, Akku-Pack für iPhone 17/16/15-Serie, Galaxy und mehr Anker Zolo Powerbank (2025 Upgrade), 20000mAh, 30W High-Speed-Ladegerät mit integriertem USB-C Kabel, Akku-Pack für iPhone 17/16/15-Serie, Galaxy und mehr
Hersteller: Anker
Preis bei amazon* : 21,99 EUR

Anker Nano Powerbank, Ultraschlanke 5000mAh Magnet-Powerbank, Qi2-zertifiziert, 15W Max ultraschnelles Laden, MagSafe-kompatibel, tragbares Ladegerät, Ergonomisches Design, Für iPhone 16/15/14/13/12 Anker Nano Powerbank, Ultraschlanke 5000mAh Magnet-Powerbank, Qi2-zertifiziert, 15W Max ultraschnelles Laden, MagSafe-kompatibel, tragbares Ladegerät, Ergonomisches Design, Für iPhone 16/15/14/13/12
Hersteller: Anker
Preis bei amazon* : 39,99 EUR

Kopfhörer und Lautsprecher

soundcore by Anker, Space One Kabellose Kopfhörer, Adaptives aktives Noise Cancelling, 2X stärkere Stimmunterdrückung, 40h ANC Akkuleistung, App Steuerung,Hi-Res Audio, Leichtes Design, Bluetooth 5.3 soundcore by Anker, Space One Kabellose Kopfhörer, Adaptives aktives Noise Cancelling, 2X stärkere Stimmunterdrückung, 40h ANC Akkuleistung, App Steuerung,Hi-Res Audio, Leichtes Design, Bluetooth 5.3
Hersteller: Anker
Preis bei amazon* : 69,00 EUR

soundcore by Anker Liberty 4 NC Bluetooth-Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung, 98,5% Noise Cancelling, Adaptive Geräuschunterdrückung für Ohren und Umgebung, Hi-Res Sound, 50H Wiedergabe (Schwarz) soundcore by Anker Liberty 4 NC Bluetooth-Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung, 98,5% Noise Cancelling, Adaptive Geräuschunterdrückung für Ohren und Umgebung, Hi-Res Sound, 50H Wiedergabe (Schwarz)
Hersteller: Anker
Preis bei amazon* : 55,00 EUR

soundcore P31i by Anker, adaptives Noise Cancelling in Echtzeit, Hi-Res Sound, kabellose Bluetooth-Kopfhörer, Übersetzungskopfhörer, 50h Spielzeit, kabellose Bluetooth Earbuds soundcore P31i by Anker, adaptives Noise Cancelling in Echtzeit, Hi-Res Sound, kabellose Bluetooth-Kopfhörer, Übersetzungskopfhörer, 50h Spielzeit, kabellose Bluetooth Earbuds
Hersteller: Anker
Preis bei amazon* : 39,99 EUR

Ladestationen

Anker MagGo 3-in-1 Kabellose Ladestation, 15W kabelloser Ladeständer, MagSafe-kompatibel, Qi2-zertifiziert, für iPhone 16/15/14/13 Serie, AirPods Pro, Apple Watch Ultra (Mit USB-C Netzteil und Kabel) Anker MagGo 3-in-1 Kabellose Ladestation, 15W kabelloser Ladeständer, MagSafe-kompatibel, Qi2-zertifiziert, für iPhone 16/15/14/13 Serie, AirPods Pro, Apple Watch Ultra (Mit USB-C Netzteil und Kabel)
Hersteller: Anker
Preis bei amazon* : 70,00 EUR

Anker MagGo 15W Magsafe Ladegerät kompatibel, 2-in-1 Induktive Ladestation, Qi2 Wireless Charger für iPhone 17/16/15/14/13/12, AirPods Pro, Mit 1,5m USB C Kabel, ohne Netzteil Anker MagGo 15W Magsafe Ladegerät kompatibel, 2-in-1 Induktive Ladestation, Qi2 Wireless Charger für iPhone 17/16/15/14/13/12, AirPods Pro, Mit 1,5m USB C Kabel, ohne Netzteil
Hersteller: Anker
Preis bei amazon* : 32,99 EUR

Anker MagGo 3-in-1 Kabellose Ladestation (mit EU/US/UK Stecker), MagSafe-Kompatibles Qi2-Zertifiziertes 15W Ladegerät, Faltbares Reise-Ladepad für iPhone 17/16, AirPods, Apple Watch (Keine Powerbank) Anker MagGo 3-in-1 Kabellose Ladestation (mit EU/US/UK Stecker), MagSafe-Kompatibles Qi2-Zertifiziertes 15W Ladegerät, Faltbares Reise-Ladepad für iPhone 17/16, AirPods, Apple Watch (Keine Powerbank)
Hersteller: Anker
Preis bei amazon* : 64,98 EUR

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

5 Gedanken zu „Black Friday 2025: Die besten Angebote von Anker“

  1. Und wo ist das Angebot? Gerade von Anker und Urgreen hab ich mir teilweise schon Monate vorher die Preise gesichert und nichts ist wirklich billiger geworden.Antworten
    • Jup finde ich auch lächerlich. Gerade mit der dynamischen Preisgestaltung ist das ganze für den Kunden einfach nur unfair. Hab mir vor ein paar Wochen auf Amazon ein Ladegerät von Anker angeschaut. Runtergesetzt auf 25€ (von vorher 50€), vom Macbook aus die Seite besucht. Habe mit dem Kauf gewartet und eine Woche später wieder vom Macbook aus reingeschaut und der Preis war wieder bei 50€. Anschließend den Linux Rechner angemacht -> selbes Ladegerät, selber Händler – ups wieder auf 25€ runtergesetzt. Die Webseite (die auf dem Mac noch offen war) neu geladen. Ups auf dem Macbook war das Ladegerät wieder für 25€ erhältlich. Einfach nur lächerlich…Antworten
      • Also gerätespezifische Angebote, abhängig von der verwendeten Hardware, die man zur Recherche benutzt, beobachte ich schon seit 10 Jahren nicht mehr. Früher ja, da war man als Apple Kunde der Depp, der immer mehr bezahlt hat, aber das ist schon lang Geschichte. Dass dennoch der Black Friday Scam ist, da sind wir uns denke ich alle einig. Die Sachen werden vorher raufgesetzt, um nachher Angebote zu suggerieren, die oft schlechter sind als die Marktpreise unterm Jahr.Antworten
    • Also ich würde eher sagen , dass bei Anker und ugreen man halt alle paar Wochen mal ein Angebot bekommt …generell gibt es viele Sachen , die zB auch bei Amazon Tagen (die es ja mittlerweile oft im Jahr gibt ) im Angebot sind … Generell würde ich schon sagen , dass es gute black friday Angebote gibt , nur sie sind halt nicht mehr so einmalig …Antworten

