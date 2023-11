Home Hardware Das kostet der Roborock Zeo One

Das kostet der Roborock Zeo One

Verfasst von Patrick Bergmann // 3. November 2023 um 13:23 Uhr // Hardware // // Keine Kommentare

Die diesjährige IFA hatte einige Highlights zu bieten, dazu zählte auch eine Produktvorstellung von Roborock. Konkret geht es dabei um den Waschtrockner, der demnächst im Handel erhältlich sein wird und dessen Preis nun kommuniziert wurde.

Der Roborock Zeo One

Mit dem Waschtrockner Zeo One will Roborock in eine neue Gerätekategorie einsteigen und hat ein attraktives Gesamtpaket geschnürt. Dazu zählt zweifelsfrei das große Display, die WLAN-Anbindungen sowie die Firmwareupdates. Auch an eine „Pflegetrommel“ hat der Hersteller gedacht, die soll hier besonders faserschonend sein. Wir haben das Produkt an dieser Stelle ausführlicher vorgestellt.

Käufer müssen keine Angst haben, das Gerät ist in China bereits seit geraumer Zeit erhältlich. Allerdings wird es hierzulande deutlich teurer.

Kostet über 1200 Euro

Der Waschtrockner Zeo One wird in der kommenden Woche in Deutschland erhältlich sein. Konkret lässt sich das Gerät ab dem 09. November bei Saturn-Mediamarkt erwerben. Hier werden 1249,00 Euro fällig, was im Vergleich zu China ein happiger Preisaufschlag ist. Dort kostet das Modell umgerechnet rund 1000 Euro. Fairerweise müssen wir sagen, dass vergleichbare Geräte von anderen Herstellern nicht wirklich günstiger sind.

Wer sich für dieses Modell interessiert, muss ein wenig Geduld aufbringen. Die erste Charge zur Vorbestellung scheint komplett ausverkauft zu sein. Jedenfalls ist auf den Seiten der Shops der Hinweis zu sehen, dass er schon „bald wieder verfügbar“ sein wird. Zudem ist davon auszugehen, dass der Zeo One auch zeitnahe bei anderen Händlern eingelistet wird

