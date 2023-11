Home HomePod & Apple Music Apple Music Voice wird ersatzlos gestrichen

Apple Music Voice wird ersatzlos gestrichen

Der HomePod ist eher ein Streaming-Lautsprecher, den ein Smart Speaker. Da liegt eher an den Unzulänglichkeiten von Siri. Um dies zu beheben, kündigte der Konzern vor rund zwei Jahren mit Apple Music Voice einen neuen Abo-Plan an, der sich ausschließlich mithilfe von Siri bedienen ließ. So überraschend die Einführung war, so überraschend ist auch die Einstellung

Abo überlebte nur knapp zwei Jahre

Vor ziemlich genau zwei Jahren stellte Cupertino mit Apple Voice Music eine neue Abostufe vor, die monatlich 4,99 Euro kostet. Abonnenten mussten hier jedoch mit allerhand Einschränken vorliebnehmen. Hier war die Anzeige von Videos und Songtexten ausgeschlossen. Zudem mussten sich Nutzer des „Siri-Abos“ auf die Möglichkeit zur Offline-Nutzung verzichten und konnten Apple Music nur in Standardqualität ohne HD-Option und 3D-Audio nutzen. Der Erfolg war augenscheinlich bescheiden, sodass Apple dieses Abo klammheimlich einstellte. Es gibt lediglich ein entsprechendes Support-Dokument, welches darauf hinweist.

Kunden werden migriert

Wer solch ein Abo abschloss, wird von automatisch in das reguläre Abo migriert. Dieses kostet 10,99 Euro und lässt sich monatlich sowie jährlich buchen. Selbstverständlich kann man der Migrierung widersprechen, achtet also auf euren Posteingang

