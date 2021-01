Hyundai soll das Apple Car bauen: Was ist dran?

In der Nacht auf heute machten Berichte die Runde, wonach Hyundai Motor bestätigte, in Gesprächen mit Apple über die gemeinsame Entwicklung eines autonomen Autos zu sein. Eine Knaller-Nachricht, die der Autobauer jedoch wenig später gleich zweimal relativierte. Was ist also dran?

Nun, das ist schwer zu sagen. Jedenfalls ist das schnelle Revidieren erfahrungsgemäß ein Zeichen dafür, dass man hier Dinge publiziert hatte, die man wohl besser nicht hätte öffentlich machen sollen.

Doch einmal von vorne: In den letzten 24 Stunden wurde nämlich so einiges geschrieben über das spekulative Apple Car: Wir fassen das kurz zusammen.

Wenn Apple etwas gar nicht mag, dann sind es konkrete Informationen in der Öffentlichkeit über laufende Gespräche oder kommende Produkte des Unternehmens. Wir erinnern uns an den Deal mit Beats 2014, als Beats deutlich offener mit der ganzen Sache umging als Apple. Dieser Unterschied in der Unternehmenskultur war bestimmt einer der Gründe, wieso sich die Beats-Chefs nicht optimal bei Apple integrieren konnten.

Die heutigen Aussagen von Hyundai schmeckten Apple bestimmt auch nicht. Vollkommen unabhängig davon, ob Apple nun mit dem Autobauer aus Südkorea zusammenarbeiten will, würde Apple niemals öffentlich Gespräche bestätigen und wünscht sich das bekanntermaßen auch von seinen Geschäftspartnern. Möglicherweise war dies auch der Grund, wieso sich Hyundai gezwungen sah, seine Aussagen gleich zweimal zu revidieren.

Haben wir damit eine Bestätigung, dass Apple und Hyundai tatsächlich in ernsthaften Gesprächen sind? Möglich wäre das! So ähnlich analysierten es jedenfalls heute morgen die Apple-Experten Quinn Nelson von „SnazzyLabs“ und Mark German von „Bloomberg Technology“ auf Twitter:

“Apple and Hyundai are in discussion, but as it is at early stage, nothing has been decided,” the South Korean manufacturer said in a statement Friday.” – a good way to ensure you don’t partner with Apple https://t.co/eg2YgrWWWR

— Mark Gurman (@markgurman) January 8, 2021