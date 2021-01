Home Featured Apple Car von Hyundai: Partnerschaft mit Apple könnte im März unterzeichnet werden

Apples Pläne für ein eigenes Auto nehmen offenbar konkretere Formen an: Das Unternehmen wird eventuell in Kürze eine Partnerschaft mit Hyundai abschließen. Die Produktion des Apple Car könnte dann in drei Jahren beginnen, produziert werden soll in den USA.

Apple sucht nach einem Partner für die Fertigung des Apple Car. Vor wenigen Tagen waren bereits Gespräche zwischen Apple und Hyundai Motor von dem Autobauer bestätigt worden, Apfelpage.de berichtete. Diese befänden sich laut Aussage des Unternehmens noch in einem sehr frühen Stadium. Nun ist man offenbar aber schon einen Schritt weiter: Im März soll eine Vereinbarung zwischen Apple und Hyundai Motor unterzeichnet werden, die die Produktion von autonom fahrenden, elektrischen Fahrzeugen beinhaltet, zitierten Agenturen südkoreanische Zeitungen.

Produktion des Apple Car könnte 2024 starten

Geplant sei, die Produktion im Jahr 2024 aufzunehmen, heißt es weiter. Als Standort habe man die Kia Motors-Produktion im US-Staat Georgia ins Auge gefasst. Möglich sei auch, eine neue Fabrikation in den USA zu errichten.

Im Jahr 2024 sollen bereits rund 100.000 Fahrzeuge gebaut werden, mit etwas Glück hoffen die Unternehmen, die Kapazität auf bis zu 400.000 Fahrzeuge ausbauen zu können. Eine Beta-Version des Autos soll bereits nächstes Jahr gebaut werden.

Dieser Zeitplan ist allerdings sehr ambitioniert und wurde in der jüngsten Vergangenheit bereits von verschiedener Seite in Frage gestellt, wie wir in weiteren Meldungen berichtet hatten. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Apple äußert sich wenig überraschend weiterhin nicht zu möglichen Plänen für ein eigenes Auto.

