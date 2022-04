Home iCloud / Services Coup für Apple TV+: Apple sichert sich Dokumentation mit Magic Johnson

Eine der erfolgreichsten Dokumentationen auf Netflix dürfte mit Sicherheit „The Last Dance“ gewesen sein. Hier wird in Rückblenden die letzte Saison (1997/1998 mit dem Gewinn des sechsten Titels) von Michael Jordan und dem legendären Team der Chicago Bulls mit Dennis Rodman, Scottie Pippen und dem Trainer Phil Jackson gezeigt. Nur wenige Basketballer haben die gleiche Faszination wie His Airness, dazu zählen neben Lebron James vor allem Magic Johnson. Und genau dessen Dokumentation sicherte sich Apple für seinen Streamingdienst.

Magic Johnson – Begründer der Showtime-Lakers

Magic Johnson ist den meisten von euch wegen seiner HIV-Erkrankung bekannt, die er 1991 als einer der ersten Superstars in den USA auf einer Pressekonferenz bekannt gab. Das sorgte für unglaubliche Kontroversen innerhalb der Liga, weswegen Johnson seine Karriere an den Nagel hängen musste. Für das legendäre Dreamteam der USA bei den olympischen Sommerspielen 1992 gab es noch einmal ein Comeback, doch die Karriere war vorbei. Das war schade, galt Johnson mit seinem eleganten Spiel als Point Guard bei einer Größe von über 2 Metern Körpergröße zusammen mit Larry Bird und den legendären Duellen der Boston Celtics als das Aushängeschild. Er spielte in neun NBA-Finals, gewann den Titel viermal, war einmal Most Valuable Player in den NBA-Finals und gewann olympisches Gold.

Nach seinem Ende als Sportler widmete sich Johnson dem Aufbau seines Firmenimperiums, das mittlerweile auf rund eine Milliarde US-Dollar geschätzt wird. Er ist Miteigentümer der L.A. Lakers, dessen Präsident er kurzzeitig war, hält Anteile an dem hiesigen Baseball-Team, er besitzt mehrere Starbucks-Filialen und ist noch anderweitig aktiv. Außerdem ist Johnson seit Bekanntgabe seiner HIV-Erkrankung einer der obersten Aufklärer zu diesem Thema in den USA.

Apple stach NBC aus

In einem Gespräch mit dem Branchenblatt Variety gab Magic Johnson erstmals ein paar Details dazu bekannt, wie die Dokumentation „They Call Me Magic“ überhaupt zustande kam. Demzufolge hätten alle großen Medienunternehmen des Landes bei ihm angerufen, nachdem er )Johnson) für die Serie „The Last Dance“ interviewt wurde. Am Ende des Tages hatte der Fernsehsender NBC den Deal schon so gut wie eingetütet, bis Apple dazwischen ging und erklärte, die Verhandlungen seien vorbei und ab hier übernimmt man. Man muss also kein Hellseher sein, um zu verstehen, dass Apple schlichtweg die Taschen geöffnet hat.

Ausstrahlung am 22. April

Der Ausstrahlungstermin der Dokumentation ist für den 22. April 2022 vorgesehen. Die Dokumentation auf Apple TV+ wird Johnsons globale Auswirkungen und seine Leistungen sowohl auf als auch außerhalb des Platzes abdecken – und sowohl Archivmaterial als auch Interviews mit Johnson, Freunden, Familie und Kollegen enthalten. Apple TV* lässt sich auf allen relevanten Plattformen empfangen und ist mit 4,99 Euro der derzeitig günstigste Streamingservice

