Corona-Virus: Apple versucht AirPods, iPads und Apple Watch vermehrt in Taiwan zu fertigen

Apple versucht, die Produktion von AirPods, iPad und Apple Watch in Teilen nach Taiwan auszulagern. Damit möchte man den Einschränkungen der Fertigung in Festlandchina entkommen, die sich durch die Auswirkungen des Corona-Virus ergeben. Diese werden wohl noch das ganze erste Quartal zu spüren sein.

Apple bemüht sich aktuell, die Produktion verschiedener seiner Produkte aus dem chinesischen Festland abzuziehen. Wie unter anderem von taiwanischen Medien berichtet wird, möchte Apple die Fertigung von AirPods, dem iPad und der Apple Watch in Teilen nach Taiwan verlagern. Vor allem die Produktion der AirPods wurde von den Auswirkungen des Corona-Virus schon vor Wochen hart getroffen, Apfelpage.de berichtete. Dennoch kann auch dieser Schritt das Problem nicht vollständig lösen.

Fertigung wird noch für Wochen beeinträchtigt bleiben

Wie sich inzwischen andeutet, wird die Produktion der meisten Fabriken in Festlandchina wenigstens noch bis Ende Februar von Beeinträchtigungen gezeichnet bleiben. Ein Drittel der Fertigungsstandorte wird im ersten Quartal des Jahres ausfallen, zu normalen Verhältnissen noch im Februar zurückzukehren, ist also so gut wie unmöglich. Auch für die ersten zehn Tage im März ist noch mit einer verminderten Kapazität zu rechnen. Vor diesem Hintergrund hatte Apple zuletzt seine Umsatzerwartung gesenkt und Tim Cook sah sich bemüßigt, besänftigend auf die Mitarbeiter einzuwirken. Ob das iPhone 9 pünktlich in ausreichender Stückzahl ausgeliefert werden wird, bleibt fraglich.

Die Verlagerung der Fertigung einiger Produkte nach Taiwan kann helfen, das Problem zu dämpfen, doch die Wirksamkeit der Maßnahme kennt Grenzen, da auch viele der benötigten Komponenten ihrerseits in China gefertigt werden. Wie kräftig sich der Corona-Virus in die nächste Quartalsbilanz graben wird, ist noch nicht abzusehen.

