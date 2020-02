iTunes Movie Mittwoch: „Spider-Man: Far From Home“ für 1,99 Euro leihen

In Spider-Man: Far From Home sehen wir Peter Parker nach den Ereignissen von Avengers: Endgame. Der beliebte Superheld beschließt, mit seinen besten Freunden Ned, MJ und dem Rest der Gruppe Urlaub in Europa zu machen. Peters Pläne, seine Superheldenpflichten für ein paar Wochen hinter sich zu lassen, werden jedoch durchkreuzt, als er widerwillig zustimmt, Nick Fury zu helfen, das Geheimnis zahlreicher Angriffe von Wesen, die sich „Elementals“ nennen, aufzudecken, welche auf dem ganzen Kontinent für Chaos sorgen.

