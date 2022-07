Home Daybreak Apple Chinesischer Fertiger der Spionage beschuldigt | neues Anker-Reiseladegerät | Nanoleaf mit neuen Produkten – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Apples Zulieferer in China und Taiwan gönnen einander nichts. Nun werfen taiwanische Staatsanwälte einem chinesischen Fertiger vor, Geschäftsgeheimnisse aus der iPhone-Produktion gestohlen zu haben. Ganz unwahrscheinlich klingt die Geschichte nicht.

Es gehe schon seit Jahren so, klagen taiwanische Staatsanwälte nun und bringen das ganze vor Gericht: Ein chinesischer Fertiger soll einen taiwanischen Fertiger ausspioniert und sensible Firmendaten aus der Apple-Lieferkette in Erfahrung gebracht haben, um schließlich selbst iPhones zu bauen. Apple hatte die Chinesen sogar ermutigt, sich mehr um neue Fertigkeiten für die Fertigung weiterer Produkte zu bemühen, billigt Apple am Ende auch die Methoden, die dabei zum Einsatz kommen? Hier dazu ein wenig mehr.

Nanoleaf bringt ein besonderes Produkt

Eine schicke Beleuchtung, das ist das Geschäft von Nanoleaf. Der Hersteller von Smart Home-Leuchtzubehör hat nun zum zehnjährigen Bestehen eine Sonderauflage herausgebracht, die nicht ganz billig ist, dafür aber stylish, hier dazu mehr.

Anker bringt ein neues Reiseladegerät

Anker hat inzwischen eine Menge Produkte im Sortiment. Die Zeiten, als es von ihnen nur Powerbanks gab, sind lange vorbei, auch wenn die immer noch zu m besten gehören, was es in diesem Bereich gibt. Nun wurde ein neues Reiseladegerät von Anker vorgestellt, hier dazu mehr.

Philips Hue wurde aktualisier

t

Die Hue-App hat ein weiteres Update erhalten, was die App zur Steuerung der Hue-Lampen mit der jüngsten Aktualisierung dazugelernt hat, lest ihr hier.

Und wir weisen auch noch einmal auf ein Update der Safari Technology Preview hin, das unlängst erschienen ist.

Damit darf ich euch einen Schönen Start in die Woche wünschen, übertreibt es nicht, es soll heißt werden.

-----

