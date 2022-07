Home Apple Politisch brisant: Chinesischer Fertiger soll taiwanische Geschäftsgeheimnisse für iPhone-Produktion gestohlen haben

Der brisante Dauerkonflikt zwischen China und Taiwan wird auch auf wirtschaftlicher Ebene geführt. Die äußerst lukrativen Apple-Aufträge können ein Unternehmen nicht nur grundlegend sanieren, sie können teils über die Zukunft einer Firma entscheiden. Luxshare erhielt vor kurzem erstmals Aufträge zur iPhone-Fertigung, doch um sie zu bekommen, soll sich der chinesische Fertiger unlauterer Praktiken bedient haben.

Für einige Beobachter der Lieferkette etwas überraschend, erhielt das chinesische Unternehmen Luxshare von Apple den Auftrag zur iPhone-Produktion. Luxshare ist schon länger ein Teil der Apple-Lieferkette, fertigte aber lange nur Zubehörprodukte wie die AirPods, auch Kontingente der Apple Watch-Produktion wurden an Luxshare vergeben. Dann aber konnten die Chinesen Apple offenbar auch überzeugen, sie das iPhone bauen zu lassen.

Diese Fertigkeiten hat Luxshare aber nicht eigenständig erworben, werfen taiwanesische Staatsanwälte dem Unternehmen vor, wie Agenturen melden. Tatsächlich habe Luxshare Personal abgeworben und Know-how gestohlen.

Luxshare soll Mitarbeiter bestochen und Firmengeheimnisse entwendet haben

Luxshare habe mindestens anderthalb Jahre Mitarbeiter taiwanischer Unternehmen abgeworben und so etwa Personal von Catcher Technology dazu verleitet, sensible Daten über Produktionsprozesse herauszugeben. Gelockt wurden die Mitarbeiter eines in China angesiedelten Forschungs- und Entwicklungszentrums des taiwan Fertigers. Ziel sei es gewesen, an weitere Aufträge von Apple zu gelangen.

Luxshare wurde von Apple vor Jahren ermutigt, seine Fähigkeiten in der Fertigung zu erweitern und so Aufträge etwa von Foxconn übernehmen zu können. Ob Apple damit auch die Möglichkeit einschloss, sich diese Fertigkeiten um jeden Preis anzueignen, steht allerdings dahin. 14 Personen wurden von der Staatsanwaltschaft in Taiwan angeklagt. Im Hintergrund wurde auch die Gefährdung der wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit des Inselstaates angesprochen. China verfolgt einen Ansatz des außenpolitischen Alleinvertretungsanspruchs für Taiwan und hat sich wiederholt eine militärische Lösung für die Taiwan-Frage vorbehalten. Der Effekt ist die Politik der strategischen Zweideutigkeit der USA sowie eine weitgehende Isolierung der Insel in der internationalen Gemeinschaft.

