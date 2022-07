Home Hardware Anker 533: Neues modulares Reiseladegerät ab sofort im Handel

Anker 533: Neues modulares Reiseladegerät ab sofort im Handel

Wer viel unterwegs ist, sucht immer nach einer Optimierung, um für iPhone, Apple Watch und AirPods so wenig Netzteile wie möglich mitnehmen zu müssen. Hier mischt nun auch Anker mit und bringt sein 3-in-1 Kombi-Reiseladegerät in den Handel. Wir geben einen kurzen Überblick.

Anker 3-in-1-Wireless Charger 533

Das 3-in-1-Reiseladegerät richtet sich an Nutzer, die viel unterwegs sind und dabei iPhone, Apple Watch und AirPods aufladen möchten und es während der Nichtbenutzung kompakt verstauen möchten. Im aufgeklappten Zustand lässt sich die Ladefläche für das iPhone sogar vom Winkel anstellen. Die integrierte Qi-Ladespule liefert dabei eine maximale Ladeleistung von 7,5 Watt. Liegt das iPhone nicht auf, können stattdessen die AirPods geladen werden.

Für die Apple Watch ist lediglich die Halterung für den magnetischen Ladepuck vorgesehen, dieser muss von euch selbst beigesteuert werden. Immerhin lässt sich das Kabel auf der Unterseite gut in das Gehäuse integrieren.

Zusammen mit dem Wireless Charger gibt es noch ein Netzteil mit 20 Watt Power Delivery und ein passendes Anschlusskabel

Preise und Verfügbarkeit

Nach der Vorstellung zur CES 2022 ist das Zubehör jetzt auch in Deutschland verfügbar. Dank Qi-Standard kann auch jedes andere Zubehör mit drahtloser Ladefunktion geladen werden, günstig ist die Sache jedoch nicht. 79,99€ ruft Anker auf, unter Umständen kommen noch einmal knapp 30 Euro für den Ladepuck der Apple Watch hinzu – der iPhone-Konzern setzt hier bekanntlich auf einen proprietären Standard

Aktuell ist noch ein 20%-Coupon erhältlich. Diesen könnt ihr direkt auf der Produktwebseite aktivieren und den Preis damit auf knapp 65€ drücken.

Wichtiger Hinweis

Bezüglich des Ladepucks haben wir uns ja schon geäußert, doch es gibt noch einen Hinweis: Laut Anker darf die Schutzhülle am iPhone nicht dicker als 5 mm sein und Hüllen mit integrierten Magneten mag der Anker 533 auch nicht so gerne. Wie es also mit MagSafe-Hüllen aussieht, bleibt abzuwarten.

