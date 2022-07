Home Apps Philips Hue in Version 4.22: Das ist neu

Philips Hue in Version 4.22: Das ist neu

Wer die größtmögliche Auswahl an verschiedenen smarten Leuchtmitteln haben möchte, kommt um Philips Hue kaum herum. Da dürfte demnächst noch was hinzukommen, zumindest lässt das aktuelle Update der App darauf schließen.

Philips Hue in Version 4.22

Ausreichend gut und funktional, jedoch nicht außergewöhnlich. So lässt sich die App von Philips Hue passend zusammenfassen. Kündigen sich jedoch neue Produkte an, ist die App von Hue die beste Anlaufstelle und damit kommen wir zum aktuellen Update. Die Release-Notes lesen sich nämlich wie folgt:

Erstelle eine neue Art von Entertainment-Bereich für PC-Gaming-Setups. Bereite deine Battle-Station vor.

Du kannst nun in der Hue Lichtszenen Galerie nach Namen oder Kategorien suchen

Bei genau den Entertainment-Szenen sind wir etwas stutzig geworden: Aktuell bieten sich ja nur die Playbars an, doch die Grafik passt bezüglich des Verhältnisses von Größe des Monitors zu Tastatur und Maus nicht

Für uns stellt sich das so dar, was würde Philips Hue hier einen Lightstrip planen, der sich dort verbauen lässt. Zeitlich würde es passen, die IFA 2022 startet in knapp sechs Wochen. Philips wird dort allerdings nicht vertreten sein, es dürfte wohl eine Ankündigung mittels Pressemitteilung werden

Das Update ist natürlich kostenfrei. Wichtig ist nur, dass die neuen Funktionen die aktuelle Hue-Bridge voraussetzt. Die lässt sich ganz einfach an der rechteckigen Form erkennen.

