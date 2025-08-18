„Charismatic“: Bericht bestätigt Apples Arbeit an neuem Betriebssystem

Seit geraumer Zeit verdichten sich die Anzeichen darauf, dass Apple an einem eigenen Betriebssystem für Home-Geräte arbeitet. Das intern „Charismatic“ genannte homeOS soll 2026 debütieren.

Das berichtet Mark Gurman von Bloomberg. 2026 soll demnach die neue Smart Home-Zentrale mit homeOS kommen, ein Jahr später plant Apple ein Gerät mit schwenkbarem Roboterarm. Das neue Betriebssystem kombiniere Elemente aus tvOS und watchOS, will Gurman herausgefunden haben. So ging Apple bereits bei der Software für den HomePod vor.

Fokus auf mehrere Benutzer, Siri und Widgets

Einen neuen Ansatz verfolgt Apple in zweierlei Hinsicht bei der Nutzung. Zum einen wird das System auf die Unterstützung mehrere Nutzer ausgelegt sein, das Gerät damit mit Familienmitgliedern leichter teilbar sein. Zum anderen soll die Interaktion hauptsächlich über Siri stattfinden. Desweiteren sollen Widgets für Kalender, Erinnerungen, Home, Musik und Weitere im Fokus stehen.

Wir berichteten bereits über fertige Home-Hardware, die aufgrund Verzögerungen in der Software-Abteilung nicht 2025 starten konnte. Mit Blick auf Siri 2.0, die mit iOS 26.4 im kommenden Frühjahr erwartet wird, scheint ein gleichzeitiger Start als Teil einer großen Home-Keynote durchaus wahrscheinlich.