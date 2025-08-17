Deutschlandstart von HBO Max soll kurz nach dem Jahreswechsel erfolgen

Spotify ist gerade erst teurer geworden, was die Kunden erneut bezüglich der Ausgaben sensibilisiert. Die Kosten für Spotify und Co summieren sich schnell auf Beträge von jenseits der 60 Euro und da überlegt man sich zweimal, welchen Streamingservice man wirklich benötigt. Vor diesem Hintergrund zeichnet sich ab, dass mit HBO Max kurz nach dem Jahreswechsel ein weiterer Videostreamingdienst in Deutschland auf Kundenfang gehen will.

HBO Max soll Anfang 2026 in Deutschland starten

HBO Max ist der Videostreamingdienst von Warner Bros. Discovery und in Europa in einigen Ländern schon seit mehreren Jahren verfügbar. Nun berichtet das Medienmagazin DWDL.de, dass ein Deutschlandstart zeitnah erfolgen soll. Konkret soll ein Termin kurz nach dem Jahreswechsel angestrebt werden. Der Zeitpunkt ist nicht wahllos erfolgt, da zum Jahreswechsel eine Lizenzvereinbarung mit Sky ausläuft.

Telekom soll als Partner unterstützen

Wie eingangs erwähnt, summieren sich die Kosten für die abonnierten Streamingdienste und neue Services müssen mit attraktiven und exklusiven Inhalten und Kooperationen punkten. Dennoch sind die Pläne von HBO Max ehrgeizig, man will in kurzer Zeit über einen relevanten Marktanteil verfügen. Um dieses Ziel zu erreichen, sollen derzeit Gespräche mit Partnern zur Vermarktung geführt werden. Konkret soll HBO Max mit der Deutschen Telekom sprechen.

Keine Details zu Preisen und technischer Ausstattung bekannt

Wie der Inhaltekatalog konkret aussehen wird, ist bisher nicht bekannt. Gleiches gilt auch für die technische Ausstattung oder die Preisstufen, was sicherlich die wichtigeren Informationen sind. Hier hilft nur ein Blick zu unseren niederländischen Nachbarn, um eine ungefähre Vorstellung zu bekommen: