C1 ist erst der Anfang: Apple will Fremdmodems in allen Produkten ersetzen

Das iPhone 16e ist das erste iPhone mit einem von Apple selbst entwickelten Modem, doch jetzt soll diese Entwicklung zügig Fahrt aufnehmen. Absehbar strebt Apple offenbar an, alle Modems von Drittherstellern in den eigenen Produkten zu ersetzen.

Apple plant, sich schrittweise von Qualcomm-Modems in der Apple Watch zu lösen und stattdessen verstärkt auf eigene Alternativen zu setzen. Laut einem Bericht von The Information wird das Qualcomm-Modem in der Apple Watch Ultra noch in diesem Jahr durch ein Modell von MediaTek ersetzt. Anders als beim neuen C1-Modem oder anderen Apple-eigenen Chips greift das Unternehmen hier auf einen externen Anbieter zurück. MediaTek gehört zu den wenigen Herstellern, die leistungsfähige 5G-Modems entwickeln.

2026 ist Qualcomm dann auch im Top-Modell fällig

Für 2026 ist die Einführung eines neuen Apple-eigenen Modems mit Unterstützung für mmWave-5G geplant. Der C1-Modemchip verfügt nicht über diese Technologie. Das neue Modem mit dem internen Codenamen „Ganymede“ soll in künftigen iPhone-Modellen sowie mindestens einem iPad verbaut werden.

Leistungstechnisch kann der aktuelle C1-Modemchip noch nicht mit den Qualcomm-Modellen mithalten, und auch sein direkter Nachfolger im Jahr 2026 wird voraussichtlich nicht die gleiche Performance erreichen. Erst mit der dritten Generation, die für 2027 geplant ist, soll Apple in der Lage sein, die Leistung der Qualcomm-Modems zu übertreffen. Dieses Projekt trägt den Codenamen „Prometheus“.

Diese Einblicke decken sich mit früheren Berichten. Im Dezember hatte Bloomberg-Experte Mark Gurman erklärt, dass Apples zweites 5G-Modem mit mmWave-Unterstützung ausgestattet sein wird und 2026 in der iPhone-18-Reihe debütiert. Ein Jahr später soll es dann auch im iPad Pro zum Einsatz kommen. Gurman zufolge wird das zweite Modem eine theoretische Downloadgeschwindigkeit von bis zu 6 Gbit/s ermöglichen, während das erste Apple-Modem nur 4 Gbit/s erreicht. Für die dritte Generation ab 2027 plant Apple, nicht nur Qualcomm in puncto Leistung zu übertreffen, sondern auch fortschrittliche KI-Funktionen in die Modems zu integrieren.

