Jetzt ist es da: Das iPhone 16e kann ab sofort bei Apple vorbestellt werden. Die Auslieferungen starten dann eine Woche später.

Mittwoch präsentiert, jetzt offiziell im Apple Store: Das iPhone 16e kann vorbestellt werden.

Das neue Modell startet ab 699 Euro in Deutschland, dann in der Version mit 128 GB. Erhältlich sind auch Varianten mit 256 und 512 GB.

Bestellt werden kann auch über die Apple Store-App. Die Auslieferungen starten dann in einer Woche, ebenso der Verkauf im stationären Handel und bei Apple.

Ein iPhone 16 Lite

Apple hat mit dem Nachfolger des iPhone SE eher ein iPhone 16 in einer leicht abgespeckten Version gebracht, in einer iPhone 16e-Übersicht lest ihr alle relevanten Faken.. Kunden erhalten eine 48 MP-Single-Lens-Kamera und den A18-Chip, dazu ein neues Modem, das Apple erstmals selbst entwickelt hat und das eine märchenhafte Energieeffizienz bieten soll.

Auf die Kamerasteuerung müssen Kunden verzichten, auf Apple Intelligence aber nicht. Hier starten die KI-Funktionen in gut einem Monat. Apple Intelligence ist auch bereits mit Visual Intelligence verfügbar, eine Funktion, die dem iPhone 15 Pro noch fehlt.

