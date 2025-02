Home Apple Mit Apple Intelligence für weitere Märkte: iOS 18.4 in erster Beta verfügbar

Apple hat iOS 18.4 und iPadOS 18.4 Beta 1 für die registrierten Entwickler zur Verfügung gestellt. Mit dem kommenden Update erreicht Apple Intelligence auch Europa. Die Aktualisierung wird im April erwartet.

Apple hat heute Abend endlich iOS 18.4 und iPadOS 18.4 Beta 1 für die registrierten Entwickler zum Download zur Verfügung gestellt, die erste Beta war bereits länger erwartet worden. macOS 15.4 Beta 1 ist ebenfalls verfügbar, wie auch neue Betas für den HomePod, das Apple TV und die Vision Pro.

Neue Vision Pro-App fürs iPhone

Apple bringt mit iOS 18.4 eine neue separate App für die Vision Pro auf das iPhone. Nutzer, die das Gerät bereits in Benutzung haben, erhalten sie mit dem Update automatisch, alternativ kann die App aus dem App Store geladen werden. Analog zur Watch-App kann mit der Vision Pro-App die Brille am iPhone verwaltet werden.

Apple Intelligence für Europa

Darüber hinaus bringt Apple mit den kommenden Updates Apple Intelligence auf iPhone und iPad auch für Nutzer in der EU. Die zusätzlichen Sprachen wie etwa auch Deutsch werden wohl im Laufe des Jahres hinzugefügt, einen konkreten Termin gibt es hier nicht.

Apple Intelligence soll indes Anfang April in der EU starten, ob iOS 18.4 und Co. tatsächlich bereits Anfang April in der finalen Fassung für alle Nutzer erscheinen werden, ist indes offen.

