Home Hardware DJI stellt den neuen Gimbal Osmo 7 in zwei Varianten vor

DJI stellt den neuen Gimbal Osmo 7 in zwei Varianten vor

Verfasst von Patrick Bergmann // 21. Februar 2025 um 16:04 Uhr // Hardware // // 1 Kommentar

DJI kennen die meisten unserer Leser als Hersteller von Drohnen, es gibt allerdings auch Smartphone-Gimbals. Neu ist nun der Osmo Mobile 7 in zwei Varianten, der mit verbesserter Stabilisierung und optimiertem Tracking punkten soll.

Die beiden neuen Gimbals

Der neue Osmo Mobile 7P ist das neue Flaggschiff und unterscheidet sich in einigen Merkmalen vom normalen Osmo Mobile 7. Der Omso Mobile 7P verfügt über ein Multifunktions-Modul, das nicht nur eine integrierte Lichtsteuerung mit verschiedenen Farbtemperaturen und Helligkeitsstufen bietet, sondern auch als Mikrofonempfänger genutzt werden kann. Durch den USB-C-Anschluss soll das Smartphone gleichzeitig mit Strom versorgt werden. as Mutlifunktions-Modul wird magnetisch am Gimbal befestigt und erlaubt die Steuerung per Handgesten. Nutzer können durch einfache Gesten die Aufnahme starten, stoppen oder den Bildausschnitt anpassen.

„Meet DJI Osmo Mobile 7 Series: Flagship Intelligent Tracking Phone Gimbals“ von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Der Osmo Mobile 7 verzichtet auf das Multifunktionsmodul im Lieferumfang, es soll sich aber als Zubehör nachkaufen lassen. Der Osmo Mobile 7 ist aber mit 300 Gramm deutlich leichter. Für beide Modelle gibt der Hersteller eine Akkulaufzeit von bis zu zehn Stunden an.

Weiterhin mit App-Zwang

Auch die beiden neuen Gimbals lassen sich nur mit der DJI Mimo App bedienen, in der man verpflichtend einen Benutzeraccount anlegen muss. Immerhin kann das System dann auch über die Apple Watch ferngesteuert werden. DJI erklärt, dass nur über die App die neue ActiveTrack 7.0-Technologie genutzt werden kann. Diese soll das Verfolgen von Objekten deutlich verbessern.

Preise und Verfügbarkeit

Die beiden neuen Gimbals sind ab sofort im Handel verfügbar. Der Osmo Mobile 7P soll 159,00 Euro kosten. Der abgespeckte Osmo Mobile 7 geht für 99,99 Euro in den Handel. Amazon verspricht eine Auslieferung bis zum Ende der Woche.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.