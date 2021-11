Home Apple Brille statt iPhone: Apple soll AR-Zeitenwende vorbereiten

Brille statt iPhone: Apple soll AR-Zeitenwende vorbereiten

Apple könnte nicht nur bereits kommendes Jahr die erste VR-Brille auf den Markt bringen, auf lange Sicht sollen gar die Stunden des iPhone gezählt sein. Innerhalb der nächsten zehn Jahre werde die Geschichte des iPhones enden, prognostizieren Analysten – eine Voraussage mit vielen Unbekannten.

Apple wird früher oder später sein erstes VR-Headset auf den Markt bringen, aktuell wird hier vom Jahr 2022 gesprochen. Diese erste Brille soll aber nur der Anfang sein. Denn während Meta an seinem Metaversum bastelt, hat Apple eine ganz ähnliche Planung in der Schublade, glaubt zumindest Ming-Chi Kuo. Der bekannte Analyst schreibt in einer aktuellen Notiz gar vom Ende des iPhones.

Dieses für Apple noch immer überaus wichtige Produkt habe ein absehbares Verfallsdatum, so der Analyst.

In zehn Jahren soll das iPhone abgelöst werden

Apple werde das iPhone früher oder später durch ein Lineup an AR-Geräten ablösen, so Ming-Chi Kuo. Von dieser Entwicklung werde in erster Linie der Fertiger Unimicron profitieren, der unverzichtbare Komponenten für AR-Geräte von Apple liefert. Die AR-Gadgets von Apple werden sich langfristig vor allem dadurch auszeichnen, dass sie ebenso flexibel einsetzbar sind, wie ein iPhone heute, so der Analyst, der zuvor bereits über die Eigenschaften der ersten VR-Brille sprach, Apfelpage.de berichtete.

Das setzt einen App Store und universelle Fähigkeiten der Einsetzbarkeit ebenso wie Erweiterbarkeit durch Entwickler voraus, zumindest ein ambitionierter Plan, sollte Apple ihn verfolgen. Hierzu sei es auch nötig, dass innerhalb der kommenden zehn Jahre mindestens eine Milliarde AR-Brillen verkauft werden.

Zur Einordnung: Innerhalb der 14 Jahre seit Einführung des iPhones wurden gut eine Milliarde Geräte weltweit verkauft. Ob eine solche Entwicklung mit AR-Brillen möglich ist, ist völlig offen. Mark Gurman von Bloomberg zeigte sich hierzu in der jüngsten Vergangenheit eher skeptisch, aber die Zukunft ist bekanntlich ein ungeschriebenes Buch.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!