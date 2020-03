MacBook Air 2020: Mehr Speicher, QuadCore-Prozessor, T2-Chip

Das neue MacBook Air kommt mit schnelleren Prozessoren und mehr Speicher. Gleichzeitig senkt Apple den Preis für die Einsteigerversion des MacBook, Bildungskunden können nun schon ab 899 Dollar kaufen.

Apple hat heute das neue MacBook Air 2020 vorgestellt. Neben dem bereits vom MacBook Pro 16 Zoll bekannten neuen Magic Keyboard, hat Apple auch im Innenleben einige Updates vorgenommen, wie Apple in der zugehörigen Pressemitteilung schreibt.

Das MacBook Air in seiner Version von 2020 kommt erstmals mit einer QuadCore-CPU. Der Core i7-Prozessor läuft mit einem Basistakt von 1,2 GHz und kommt im Turbo Boost auf bis zu 3,8 GHz. Apple verspricht hier eine doppelt so gute Performance wie beim Vorgängermodell, das MacBook Air 2020 verfügt überdies über eine Intel Iris Plus-Grafik, Apple kündigt hier eine Leistungssteigerung von 80% an.

Verdoppelte Speicherausstattung

Das MacBook Air 2020 startet erstmals mit 256 GB Speicher, ein wichtiger und in den Augen vieler Kunden längst überfälliger Schritt, bis dato war hier jede Einstiegsversion mit 128 GB ausgeliefert worden. Wer viel Speicher braucht, kann nun auch das MacBook Air auf eine Speicherausstattung von bis zu zwei TB bringen.

Weitere Neuerungen im MacBook Air 2020

Weiterhin kommt das neue MacBook jetzt mit dem T2-Chip von Apple, der die Hardwareverschlüsselung der SSD übernimmt und darüber hinaus auch weitere periphere Funktionen wie Power-Management steuert.

Verbessert wurde auch das Mikrofon: Eine Anordnung aus drei Mikrofonen soll eine bessere Verständigung bei Facetime-Calls bringen. Die Lautsprecher sollen ein verbessertes Stereo-Erlebnis bieten.

Erstmals an einem MacBook Air können Displays mit bis zu 6K-Auflösung angeschlossen werden.

In einer weiteren Meldung lest ihr alles zum neuen iPad Pro mit Triple-Cam.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!