Home Apple BREAKING: Erstes MacBook Air mit Apple Silicon (M1) ist da – Alle Infos

BREAKING: Erstes MacBook Air mit Apple Silicon (M1) ist da – Alle Infos

Wenig überraschend hat Apple soeben auf dem Special Event im Apple Park in Cupertino neue tragbare Macs vorgestellt. Und wie erwartet: Sie besitzen ein neues Innenleben hinsichtlich des Prozessors. Was die neuen Apple-Chips namens „M1“ für den Mac ermöglichen, führt Apple in diesen Minuten gerade aus. Wir fassen alles zusammen!

Das neue MacBook Air ist da

Wie immer fassen wir die wichtigsten Neuerungen und Features hier per Aufzählung zusammen. So habt ihr direkt den Überblick.

Features des MacBook Air

Sieht im Grunde genauso aus wie der Vorgänger

Gleicher Preis wie vorher: Ab 999USD

wie vorher: Ab 999USD Kommt mit dem ersten Apple Silicon Chip für den Mac namens „M1“

Bis zu 3,5x schneller als der Vorgänger MacBook Air

als der Vorgänger MacBook Air 5x bessere Grafik als der Vorgänger

als der Vorgänger 2x schnellere SSDs

Damit soll es schneller als 98% der verkauften PC-Laptops 2019 sein

Das MacBook Air hat KEINEN Lüfter mehr!

mehr! Akkulaufzeit soll viel besser sein: 15h Internet, 18h Video-Playback, doppelt so lange bei einem Video-Call

soll viel besser sein: 15h Internet, 18h Video-Playback, doppelt so lange bei einem Video-Call Unterstützt zudem : Bis zu 2TB SSD, WiFi 6, P3 Farb-Display

: Bis zu 2TB SSD, WiFi 6, P3 Farb-Display Leider immer noch: 720p HD Kamera

Leider immer noch nicht: 4G oder 5G

Alle Informationen zum MacBook Air kompakt:

Außerdem ganz spannend:

MacBook wacht deutlich schneller auf und so direkt wie ein iPhone oder iPad

und so direkt wie ein iPhone oder iPad Safari ist 1,5x schneller via Javascript und 1,9x „flüssiger“

Apps bekommen umfänglicheren Zugang zur Grafik als vorher

Big Sur wurde natürlich umfänglich auf den M1 optimiert

Rosetta 2 soll manche Apps schneller machen als bei einer Ausführung direkt auf Intel

soll manche Apps schneller machen als bei einer Ausführung direkt auf Intel iOS-Apps funktionieren direkt auf dem Mac, Entwickler können das jedoch deaktivieren

Panic, Adobe, Affinity, MacFamilyTree, HBO, Hopscotch und Co. bereiten ihre Apps bereits auf ARM vor. Sie lobten auf der Keynote Apple für den nahtlosen Übergang und die unheimliche Performance des M1. Natürlich, was auch sonst. Übrigens: Photoshop soll erst 2021 auf ARM basiert kommen. Lightroom kommt schon dieses Jahr.

Der neue Prozessor: „M1“: Alle Infos

Apple hat zudem den neuen M1 genauer präsentiert. Auch hier haben wir noch einige Punkte für euch. Anmerkung: Dies hat nicht direkt mit dem MacBook Air zu tun, sondern mit dem Chipsatz an sich.

Der neue Mac-Chip nennt sich M1

Basierend auf 5nm

Alles auf einem Chip : DRAM, CPU, Cache, Neural Engine und mehr

: DRAM, CPU, Cache, Neural Engine und mehr 8 Kerne-CPU: 4 davon High-Performance

Angeblich doppelt so schnell wie der „neueste PC Chip“

wie der „neueste PC Chip“ Deutlich effizienter: 3x mehr Performance / Watt

Einschub: Apple hat hier keine genauen Zahlen genannt und die gezeigten Graphen nicht einmal beschriftet! Hier wissen wir also im Grunde genau so viel wie vorher: Schneller, aber weniger Stromverbrauch. Tja, das wussten wir vorher auch schon.

Die Grafik soll doppelt so peformant sein wie der „neueste PC Chip“, bei einem Drittel des Akku-Verbrauch

16 Core Neural Engine + Secure Enclave eingebaut

16 Mrd. Transistors

Thunderbolt + USB 4 Unterstützung

2005 wiederholt sich also

Unter dem Motto „One More Thing“ hatte Apple 2005 bereits den Wechsel von PowerPC hin zu Intel angekündigt. Mit den Worten „Our goal is to provide our customers with the best personal computers in the world, and looking ahead Intel has the strongest processor roadmap by far,“ hat der damalige CEO Steve Jobs den Schritt begründet. Mit dem heutigen Tag geht man den nächsten großen Schritt für den Mac.

Was sind eure ersten Eindrücke zu den ARM-MacBooks? Lasst uns in den Kommentaren diskutieren!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!