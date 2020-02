Bloomberg: iPhone SE 2 pünktlich im März und neues iPad Pro?

Das iPhone SE 2 wird pünktlich sein, das hören wir heute auch aus berufenerem Munde. Schon zuvor wurde beruhigt, Apple werde den Nachfolger des iPhone 8 zeitgerecht in die Läden bringen. Auch ein Update für das iPad Pro wird wieder wahrscheinlicher.

Apple wird das iPhone SE 2 pünktlich bringen, das berichtet heute die Agentur Bloomberg. Apple habe das iPhone SE 2 schon lange fertig konzipiert, es handle sich um eine Art iPhone 8-Neuauflage mit A13-CPU, also das, was schon häufiger vermutet wurde. Die Auslieferung soll wie erwartet im März starten, auch der Corona-Virus werde daran nichts ändern, heißt es. In der letzten Nacht hatte Apple wie berichtet eine Gewinnwarnung aussprechen müssen, da die sich in China ausbreitende Viruserkrankung Apples Geschäfte deutlich im laufenden Quartal eintrübt.

Doch neues iPad Pro im März?

Auch spricht Bloomberg von einem neuen iPad Pro 2020, dieses werde ein aktualisiertes Kamerasystem erhalten. Gesprochen wurde in den letzten Monaten hier häufig von einer Triple-Cam wie im iPhone 11 Pro oder einer 3D-Kamera, wie sie im iPhone 12 erwartet wird. Das iPad Pro 2020 soll in der ersten Jahreshälfte 2020 erscheinen, so Bloomberg. Durch den Corona-Virus könnten Verzögerungen in der Auslieferung eintreten. Schon in den letzten Tagen hatte die Digitimes von einem iPad Pro 2020 gesprochen, die jedoch nur bedingt zuverlässig ist. Aktuell deutet vieles auf eine Spring-Keynote Apples Ende März hin, auf dieser Veranstaltung könnten dann iPhone SE 2 und iPad Pro 2020 vorgestellt werden, vielleicht auch ein neues Apple TV.

