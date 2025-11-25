Black Week Deal bei Amazon: WISO Steuer 26 gerade 47% günstiger

Das Jahr neigt sich so langsam dem Ende entgegen und dies sorgt dafür, dass einige Pflichten in den Vordergrund rücken. Ganz weit oben auf der Agenda steht sicherlich die Steuererklärung und da kommt die Software WISO von Buhl Data Service ins Spiel, die gerade mit einem satten Rabatt verfügbar ist.

WISO Steuer 26 im Angebot

Speziell für den Mac hat sich die Software WISO Steuer aus dem Hause Buhl als das Programm schlechthin herauskristallisiert. Das liegt neben dem smarten Assistenten und dem verständlichen Aufbau auch daran, dass man die Daten aus dem Vorjahr mit einem Klick übernehmen kann. Man fügt nur noch die Zahlen des vergangenen Steuerjahres ein, lässt die Plausibilitätsprüfung durchlaufen und Abfahrt. Damit ist die Steuererklärung in der Regel in einer guten halben Stunde erledigt. Im Rahmen der Black Week 20925 gibt es das Programm für die kommende Steuererklärung satte 47% günstiger:

Es handelt sich übrigens hierbei um eine Universallizenz, die lässt sich als auch auf einem Windows-PC nutzen. Data Buhl verkauft seit 2024 keine separate Mac-Version mehr.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!