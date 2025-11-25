Leichte Drohne DJI Neo 2 ist nun im Handel verfügbar

Zugegeben, angesichts der aktuellen Diskussionen rund um Drohnen in Deutschland und Österreich ist es etwas makaber, dass wir über die Verfügbarkeit der neuen DJI Neo 2 berichten. Andererseits kann man damit tolle Aufnahmen realisieren und die Neo 2 richtet sich auch eher an den Freizeitanwender, der das Ganze mal ausprobieren möchte.

DJI Neo 2 ist nun verfügbar

Die DJI Neo 2 ist eine äußerst kompakte Freizeitdrohne für die Anwender, die bisher wenig Erfahrung damit sammelten. Das geringe Gewicht erleichtert den Einsatz unterwegs und senkt die Einstiegshürden. Sensoren rund um das Gehäuse erfassen Hindernisse in alle Richtungen und sollen den Flug sicherer machen. In der Neo 2 arbeitet ein Sensor im Halbzollformat, der Fotos mit zwölf Megapixeln aufnimmt. Ein zweiachsiger Gimbal stabilisiert die Kamera. Trotz der kompakten Größe werden Videos in 4k aufgenommen, auch Zeitlupenaufnahmen sind möglich.

Bewegte Motive werden durch eine automatische Verfolgungsfunktion gehalten. Sie reagiert schneller als beim Vorgängermodell und kann Bewegungen in mehreren Richtungen berücksichtigen. Eine neue Selfiefunktion stellt Porträt, Ganzkörperaufnahme oder weite Einstellung ohne zusätzliche Hilfsmittel ein. Für das Teilen in sozialen Netzwerken lassen sich Videos im vertikalen Format erstellen. Passend für die Zielgruppe sind die Rotoren mit einem Schutzrahmen versehen.

Preise und Verfügbarkeit

Das Wichtigste zuerst: Die Drohne wiegt gerade einmal 151 Gramm. Damit muss kein gesonderter Drohnenführerschein erworben werden. Um eine Versicherung mitsamt e-ID kommt man jedoch nicht herum. Die Drohne kostet 239,00 Euro und bietet eine Flugzeit von maximal 19 Minuten an. Der interne Speicher beläuft sich auf 59 GB für Aufnahmen

