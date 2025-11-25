Programmhinweis: Borussia Dortmund vs. FC Villarreal in der Champions League bei Prime Video schauen

Wir nähern uns nicht dem Black Friday bzw. dem Weihnachtsfest, auch im europäischen Fußball geht es so langsam in die heiße Phase. In der Champions League steht der fünfte Spieltag an. Während die Bayern von der Spitze der Tabelle grüßen, muss sich die Dortmunder Borussia nach hinten umschauen. Demzufolge will man heute unbedingt einen Dreier landen und ihr könnt das Spiel live verfolgen.

Borussia Dortmund gegen FC Villarreal

Der BVB steht aktuell auf dem 14. Platz des Tableaus und will heute im heimischen Signal Iduna Park den nächsten Schritt machen und den Anschluss an die Top-8 der Tabelle herstellen. Diese kommen nämlich direkt in die K.O.-Phase und sparen sich die Play-Off-Runde. In der heimischen Liga tat sich die Truppe von Trainer Kovac zuletzt etwas schwer. Die Spanier aus Villarreal haben in der aktuellen Spielzeit der Champions League noch keinen Sieg eingefahren und stehen massiv unter Druck – ein Sieg auswärts in Dortmund ist Pflicht, um das fast schon sichere Ausscheiden abzuwenden.

Auf Prime Video zu sehen

Solange ein deutsches Team am Wettkampf teilnimmt, zeigt Amazon an Champions-League-Dienstagen von den Play-offs bis zum Halbfinale jeweils ein Spiel mit deutscher Beteiligung. Ist kein deutsches Team mehr vertreten, wird stattdessen das verfügbare Topspiel gezeigt. Anpfiff ist in der Regel um 21 Uhr, die Vorberichterstattung dürfte um 20:00 Uhr beginnen. Prime Video nutzt die Gelegenheit auch, um etwas Zwiebeln zu schneiden – Mats Hummels kehrt als Experte in sein Wohnzimmer zurück.

Wichtig zu wissen, Prime Video zeigt die Partien auch in diesem Jahr wieder in 4k, DAZN schafft gerade mal 1080p. Im Anschluss werden noch die Highlights der anderen Partien des heutigen Tages gezeigt. Der aktuelle Titelträger sind die Franzosen von PSG, die im Finale Inter Mailand in München deklassiert haben.