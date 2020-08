Big Sur Public Beta 2 ist da: Habt ihr euch getraut?

Über Nacht hat Apple die zweite öffentliche Beta von macOS Big Sur publiziert. Sie kam nur kurze Zeit spät als die neue Public Beta 2 von watchOS 7, über die wir euch schon informiert haben. Wer von euch traute sich bereits, die öffentliche macOS Beta zu laden? Oder wer wird dies jetzt tun?

Die Public Beta 2 von macOS Big Sur kommt nicht unerwartet, zumal wir gestern vorgestern die fünfte macOS Big Sur Beta für Entwickler gesehen haben. Nun zieht die öffentliche Testversion mit sämtlichen Bug Fixes und Performance-Verbesserungen nach. Das Update kann ganz einfach in den Einstellungen geladen werden, sofern ihr bereits im Beta-Programm drinnen seid und die erste Beta auch schon habt.

Big Sur im Betatest

Big Sur bringt alle möglichen Neuerungen mit sich, allen voran jedoch ein neues Design. Während das Control Center sowie andere UI-Elemente von iOS auf den Mac wandern, wurden die Icons komplett neu gestaltet, das System flacher designed und sämtliche UI-Menüs verändert. Der Look ähnelt iOS nun eindeutig mehr, indessen ist er doch eigenständig. In unserer Beta Phase müssen wir zugeben, dass man sich sehr schnell an das neue Design gewöhnt, obgleich es anfangs fast erschreckend anders aussieht. Nach wenigen Tagen Benutzung jedoch findet man Catalina schon total veraltet.

Wie geht es euch? Wer von euch hat sich die Big Sur Public Beta schon geladen? Oder wer wird dies jetzt tun? Schreibt eure Gedanken und Erfahrungen gerne hier in die Kommentare!

