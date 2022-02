Home Apple Berkshire Hathaway-Vorstand über Apple: Leute würden lieber ihren rechten Arm hergeben, als ihr iPhone

Apple erhält aus berufenem Munde ein dickes Lob für sein Management: Charlie Munger hob die herausragende Führung von Tim Cook und Co. hervor. Apple sei zu einer Marke herangereift, die von Millionen geliebt und bewundert werde, so der stellvertretende Vorsitzende von Berkshire Hathaway.

Apple musste in den letzten Monaten viel Kritik einstecken. In Frage gestellt wurden nicht nur einige Entscheidungen hinsichtlich der Produktentwicklung, sondern auch verschiedene Vorgänge in Zusammenhang mit der Einhaltung von Arbeitsgesetzen etwa in den USA. Die lobenden Worte des zweiten Mannes bei Berkshire Hathaway sind nun eine Willkommene Streicheleinheit für das Unternehmen. Charlie Munger sprach in einem Interview mit Yahoo Finance über Apple als eines der am besten geführten Unternehmen überhaupt – dass er diese Einschätzung vertritt, ist wenig überraschend. Apple-Aktien bilden inzwischen die größte Einzelposition im gigantischen Portfolio der Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway.

Apple wird auch weiterhin eine starke Marke bleiben

Berkshire Hathaway hat in den vergangenen Jahren seine Beteiligungen an Tech-Firmen aufgestockt, doch kein Titel wurde so nachdrücklich nachgekauft wie Apple-Aktien – und das, obwohl es vor Jahren diesbezüglich noch ganz anders ausgesehen hatte. Ursprünglich war man bei Berkshire Hathaway nicht wirklich vom Geschäftsmodell des iPhones überzeugt, was auch daran lag, dass dessen Chef und Gründer lange Jahre ein altes Klapphandy benutzte und dort der Ansatz verfolgt wird, keine Aktien eines Geschäftsmodells zu kaufen, das man nicht versteht.

Warren Buffett änderte allerdings schon vor geraumer Zeit seine Meinung zu Apple und ist inzwischen zu einem regelrechten Fan des Unternehmens geworden. Charlie Munger erklärte im Gespräch mit Yahoo Finance, viele Menschen würden inzwischen lieber ihren rechten Arm hergeben, als ihr iPhone. Für Apple ergebe sich daraus eine starke Position, die auch in der Zukunft Bestand haben werde. Apple überschritt vor einem Monat als erstes Unternehmen der Welt die Schwelle einer Marktkapitalisierung von drei Billionen Dollar.

