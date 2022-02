Home Mac Ausblick: Einen günstigen und großen iMac wird es nicht mehr geben

Ausblick: Einen günstigen und großen iMac wird es nicht mehr geben

Der große iMac wird zwar wohl in diesem Jahr ein Update erhalten, was es allerdings in näherer Zukunft nicht geben wird, ist ein Einsteiger-iMac mit einem großen Bildschirm. Apple werde die Displaygröße als weiteres Pro-Kriterium nutzen, glaubt Mark Gurman.

Apple wird dieses Jahr wohl einen neuen großen iMac vorstellen. Alles deutet aktuell darauf hin, dass eine Präsentation dieses mutmaßlichen 27 Zoll-Modells im Juni stattfinden könnte. Er wird eventuell im Rahmen der WWDC 2022 vorgestellt.

Wer allerdings hofft, Apple werde in Zukunft auch einen günstigeren großen iMac im Lineup haben, werde enttäuscht, so Mark Gurman in der aktuellen Sonntagsausgabe seines wöchentlich erscheinenden Newsletters.

Bildschirmgröße ist ein Pro-Faktor

Apple werde die Bildschirmgröße ebenfalls zu einem Kriterium machen, das ein Pro-Produkt von anderen unterscheidet, so Gurman. Hätte Apple einen großen iMac zu einem günstigen Preis einführen wollen, hätte man das vor Monaten tun können. So wird es in Zukunft einen deutlichen Unterschied zwischen dem 24 Zoll-iMac und dem neuen iMac Pro geben, der sich auch hinsichtlich Leistung und Ausstattung zeigen wird.

Mobil ist es ähnlich: Zwar sind die 14 und 16 Zoll-Modelle des MacBook Pro technisch so gut wie gleichwertig, doch gibt es schon lange kein MacBook mit einem großen Display zu einem günstigeren Preis mehr. In einer weiteren Meldung hatten wir über die Eigenschaften des mutmaßlichen Mini-LED-Panels berichtet, mit dem der neue iMac Pro ausgestattet sein könnte. Ende des Jahres könnte dann der neue Mac Pro ausgeliefert werden. Er bringt womöglich bis zu 128 Grafikkerne mit sich.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!