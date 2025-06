Bericht: macOS 26 soll nach Lake Tahoe benannt werden

In wenigen Tagen stellt Apple die neuen Versionen von iOS, watchOS und macOS vor. Auf die Namensgebung von Apples Software wird in diesem Jahr ein ganz besonderes Augenmerk gelegt. Erstmals bricht Apple wohl mit seinem bekannten Muster der Durchnummerierung, auf macOS 15 folgt demnach macOS 26. Für die Mac-Software typisch, wird auch diese Version nach kalifornischer Landschaft benannt werden.

Für macOS 26 steht aktuell der Lake Tahoe hoch im Kurs. Einem Bericht von Mark Gurman nach will Apple eine Eigenart des Sees nutzen, um das Redesign der Software aufzugreifen.

macOS Tahoe auf der WWDC?

Der Lake Tahoe in Kalifornien an der Grenze zu Nevada ist für viele Apple-Mitarbeiter ein naheliegender Erholungsort. In ihm spiegeln sich die umliegenden Berge. Einen ähnlichen Vibe soll das mutmaßliche Re-Design quer durch die Apple-Software vermitteln.

macOS, iOS und die anderen Betriebssysteme sollen in diesem Jahr an den transparenten visionOS-Look angepasst werden. Zudem plant Apple, die Versionsnummern anzugleichen. So wird aus iOS 19, watchOS 12 und macOS 15 jeweils die Version mit dem Jahreskürzel 26.