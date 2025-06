AVM zeigt drei neue Router mit Wi-Fi 7 und einen Outdoor-Repeater

Kommende Woche startet die WWDC, vorher läuft vom 03. Juni bis 05. Juni die ANGA COM in Köln – eine Kongressmesse für Breitband und Medien. AVM als deutscher Hersteller darf da nicht fehlen und zeigte dort diverse Neuheiten. Wir geben einen kurzen Überblick.

Drei neue FRITZ!Boxen

Auf der Messe zeigen die Berliner insgesamt drei neue Router, die sich allesamt auf Wi-Fi 7 verstehen. Die Unterschiede der neuen 7630 zur 7632 sind im DXetail zu finden, deshalb mal das Datenblatt:

FRITZ!Box 7630

Unterstützt DSL inkl. Supervectoring 35b bis 300 MBit/s

WLAN Mesh, 2 x 2, auf 5 GHz und 2,4 GHz, Wi-Fi 7

WLAN-Geschwindigkeit: 5 GHz: bis zu 2880 MBit/s; 2,4 GHz: bis zu 688 MBit/s (Wi-Fi 7)

1 x 2,5-GBit/s-WAN/LAN-Anschluss und 3 LAN-Anschlüsse mit 1 GBit/s

1 x USB 3.0 für Mobilfunksticks (5G/4G) sowie Speichermedien und Drucker

Telefonie über DECT, IP/SIP und 1 analogen Telefonanschluss (FXS)

Smart Home über DECT ULE

FRITZ!OS mit VPN, Kindersicherung, Mediaserver, FRITZ!NAS, WLAN-Gastzugang u. v. m.

FRITZ!Box 7632

Unterstützt DSL inkl. G.fast (212 MHz) bis zu 1 GBit/s sowie Supervectoring 35b bis 300 MBit/s

WLAN Mesh, 2 x 2, auf 5 GHz und 2,4 GHz, Wi-Fi 7

WLAN-Geschwindigkeit: 5 GHz: bis zu 2880 MBit/s; 2,4 GHz: bis zu 688 MBit/s (Wi-Fi 7)

1 x 2,5-GBit/s-WAN/LAN-Anschluss und 3 LAN-Anschlüsse mit 1 GBit/s

1 x USB 3.0 für Mobilfunksticks (5G/4G) sowie Speichermedien und Drucker

Telefonie über DECT, IP/SIP und 1 analogen Telefonanschluss (FXS)

Smart Home über DECT ULE

FRITZ!OS mit VPN, Kindersicherung, Mediaserver, FRITZ!NAS, WLAN-Gastzugang u. v. m.

Zusammengefasst lässt sich also sagen, die 7630er-Modell beherrscht Supervectoring (VDSL) mit bis zu 300 Mbit/s, die Fritzbox 7632 zusätzlich G.fast bis zu 1 Gbit/s. Abgerundet wird das noch nur die 4630, die sich als reiner Router ohne integriertes Modem versteht.

FRITZ!Box 4630

WLAN-Router für Glasfasermodem (ONT) mit bis zu 2,5 Gbit/s

WLAN Mesh, 2 x 2, auf 5 GHz und 2,4 GHz, Wi-Fi 7

WLAN-Geschwindigkeit: 5 GHz: bis zu 2880 MBit/s; 2,4 GHz: bis zu 688 MBit/s (Wi-Fi 7)

1 x 2,5-GBit/s-WAN, 1 x 2,5-GBit/s LAN-Anschluss und 2 LAN-Anschlüsse mit 1 GBit/s

1 x USB 3.0 für Mobilfunksticks (5G/4G) sowie Speichermedien und Drucker

Telefonie über DECT, IP/SIP und 1 analogen Telefonanschluss (FXS)

Smart Home über DECT ULE

FRITZ!OS mit VPN, Kindersicherung, Mediaserver, FRITZ!NAS, WLAN-Gastzugang u. v. m.

Der USB-A-Anschluss mag sich antiquiert lesen, bietet aber einen unschlagbaren Vorteil: So lässt sich eine Festplatte mit Filmen anschließen, die sich wiederum mit der App Infuse auf der Apple TV abrufen lässt.

Repeater für den Außenbereich

Für den Außeneinsatz, etwa auf Terrassen oder für den großen Garten, wurde der FRITZ!Repeater 1610 vorgestellt. Dieser ist nach IP54 zertifiziert – er ist also vor Regen und Staub geschützt, darf aber nicht in Wasser getaucht werden. Er begnügt sich mit Wi-Fi 6 in den Bändern mit 5 GHz (2400 Mbit/s) und 2,4 GHz (600 Mbit/s). Praktisch für draußen: Er bekommt seine Betriebsenergie übers Ethernet-Kabel (Power over Ethernet, PoE+), sodass kein Stromstecker und Netzteil notwendig sind. AVM betont, dass der Repeater an jedem beliebigen Router läuft, auch von anderen Herstellern.