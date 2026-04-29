Bericht: „Fotos“-App bekommt drei neue KI-Funktionen mit iOS 27

Die Präsentation von iOS 27 ist nur noch wenige Wochen entfernt, auf der WWDC 2026 wird Apple Anfang Juni die neue Hauptversion zeigen. Einem Bericht nach wird die „Fotos“-App unter iOS 27 drei neue KI-Funktionen bekommen.



Bloomberg berichtet, dass einen neuen Bereich für „Apple Intelligence Tools“ geben wird. Darunter sollen Features gebündelt werden, die Fotos innerhalb von „ein paar Sekunden“ verändern können.

„Extend“, „Enhance“ und „Reframe“ nutzen Apple Intelligence

Bisher gibt es in der Bildbearbeitung das Tool „Clean Up“, das in der deutschen Version „Bereinigen“ heißt. Damit lassen sich nebensächliche Gegenstände aus Fotos entfernen. Unter iOS 27 soll diese drei Tools dazukommen:

„Extend“: Erweitert Bilder über den ursprünglichen Rahmen hinaus.

„Enhance“: Verbessert die Bildqualität und passt unter anderem Belichtung und Farben an.

„Reframe“: Lässt Nutzende die Perspektive in räumlichen Fotos anpassen.

iOS 27 wird auf der WWDC26 vorgestellt und im Herbst veröffentlicht. Neben neuen KI-Funktionen und Siri 2.0 erwarten wir hauptsächlich Performance- und Bug-Fixes.