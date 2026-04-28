Programmhinweis: PSG gegen Bayern München im Halbfinale der Champions League 2026

Wer den Fußball liebt, dürfte an den Bayern in dieser Saison seine wahre Freude haben – insbesondere das Viertefinale gegen den Rekordsieger Real Madrid war ein Fest. Dabei war das Rückspiel in der Allianz Arena ein wahres Highlight. Man konnte sich mit zwei Siegen durchsetzen und fordert den amtierenden Titelverteidiger PSG heraus. Und die Franzosen dürften nach der Ligaphase noch eine Rechnung offen haben.

PSG gegen Bayern – das vorgezogene Finale

Beide Teams standen sich schon in der Ligaphase im letzten Herbst gegenüber, damals siegten die Bayern nach einem Platzverweis von Luis Diaz kurz vor dem Pausentee nach einer Halbzeit in Unterzahl mit 2:1. Seitdem hat sich PSG aber gefangen und Dembele kommt rechtzeitig zu Saisonhöhepunkt in Form.

Auf der anderen Seite haben die Bayern in einen Rausch gespielt und haben gerade erst auswärts in Mainz nach einer desolaten ersten Hälfte mit der Einwechslung von Kane und Olise mal kurz die Gänge hochgeschaltet und aus einem 3:0 noch ein 3:4-Auswärtssieg gebastelt. Beide Teams sind mit ihrer Stammmannschaft also in bestechender Form. PSG hat allerdings leichte Vorteile bei der Bank, die ist deutlich tiefer besetzt, zudem haben die Hauptstädter mehr Alternativen im Sturm. Aber Harry Kane ist Harry Kane.

Auf Prime Video zu sehen

Solange ein deutsches Team am Wettkampf teilnimmt, zeigt Amazon an Champions-League-Dienstagen von den Play-offs bis zum Halbfinale jeweils ein Spiel mit deutscher Beteiligung. Ist kein deutsches Team mehr vertreten, wird stattdessen das verfügbare Topspiel gezeigt. Anpfiff ist in der Regel um 21 Uhr, die Vorberichterstattung dürfte um 20:00 Uhr beginnen.

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Wichtig zu wissen, Prime Video zeigt die Partien auch in diesem Jahr wieder in 4k, DAZN schafft gerade mal 1080p. Morgen findet dann das zweite Halbfinale zwischen Atlético Madrid und Arsenal London statt.