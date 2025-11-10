Shazam: Neues Update rollt „Liquid Glass“ aus

Eine der ersten größeren Übernahmen von Apple, die publik wurde, war der Kauf von Shazam. Seitdem wurde die Musikerkennungs-App immer weiter ausgebaut und mit zahlreichen zusätzlichen Funktionen versehen. Mit dem Update nimmt man sich optischen Korrekturen an.

Shazam bekommt Liquid Glass

Mit dem nun ausgerollten Update auf Version 26 kümmert sich Apple darum, dass die App optisch an die neue Designsprache angepasst wird. Das Unternehmen setzt bei Shazam ab dort auf eine neue Navigationsleiste am unteren Bildschirmrand, mit einem schnellen Zugriff auf Home, Mediathek und Konzerte. Darüber hinaus steht euch ein Suchen-Button zur Verfügung. Kürzlich „shazamte“ Songs stehen dank des neuen Updates zudem direkt auf dem Startbildschirm zur Verfügung. Shazam hat rund 200 Millionen aktive Nutzer monatlich, die auf rund eine Milliarde erkannte Songs kommen.

Ab sofort verfügbar

Shazam in Version 26 steht ab sofort zur Verfügung und kann kostenfrei im iOS App Store geladen werden. Die Mindestanforderung für iOS liegt bei iOS 17, auf der Apple Watch braucht es mindestens watchOS 10. hazam hat rund 200 Millionen aktive Nutzer monatlich, die auf mittlerweile auf über Milliarde erkannte Songs kommen.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!