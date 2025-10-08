Prime Deal Days: Armbänder für die Apple Watch – inklusive Neuvorstellung von Moft

Mittlerweile sollte jeder Käufer seine bestellte Apple Watch Series 11 oder Ultra 3 geliefert bekommen haben, ganz im Gegensatz zum iPhone. Neue Apple Watch heißt meist auch mindestens ein neues Armband. Wer überdies seine Sammlung aufstocken will, bekommt hier die Chance. Wir nutzen die Gelegenheit, neben den Deals noch auf ein neues Armband von Moft hinzuweisen.

Günstige Armbänder für die Apple Watch

Unserer Meinung nach basiert der Erfolg der Apple Watch maßgeblich darauf, dass man spielend leicht das Armband tauschen und so den Look der Uhr zum restlichen Outfit anpassen kann. Da trifft es sich gut, dass bei den Prime Deal Days einige Armbänder im Angebot sind:

Moft Snap Duo Watchband

Moft ist vor allem für seine Hüllen und sein Wallet bekannt, erweitert nun sein Portfolio um ein neues Armband für die Apple Watch. Dieses verzichtet nicht nur auf eine definierte Vorder- oder Rückseite, sondern auch auf den klassischen Verschluss. Beide Bandhälften sind magnetisch und lassen sich so schließen. Das soll nicht nur das Anlegen erleichtern, darüber hinaus sollen auch diverse Farbkombinationen ermöglicht werden.

Das Material besteht aus strukturiertem Silikon, welches durch seine angeraute Oberfläche angenehm zu tragen sein soll. Das Material ist wasserabweisend und flexibel. Die Armbandenden überlappen beim Tragen leicht, wodurch ein nahtloser Look entsteht. Mit 44,99 Euro ist das Ganze aber kein günstiges Vergnügen und nur marginal günstiger als ein originales Sportband von Apple:

