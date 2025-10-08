Home » Apple Watch » Prime Deal Days: Armbänder für die Apple Watch – inklusive Neuvorstellung von Moft

8. Oktober 2025

Patrick Bergmann

Prime Deal Days: Armbänder für die Apple Watch – inklusive Neuvorstellung von Moft

Mittlerweile sollte jeder Käufer seine bestellte Apple Watch Series 11 oder Ultra 3 geliefert bekommen haben, ganz im Gegensatz zum iPhone. Neue Apple Watch heißt meist auch mindestens ein neues Armband. Wer überdies seine Sammlung aufstocken will, bekommt hier die Chance. Wir nutzen die Gelegenheit, neben den Deals noch auf ein neues Armband von Moft hinzuweisen. 

Günstige Armbänder für die Apple Watch

Unserer Meinung nach basiert der Erfolg der Apple Watch maßgeblich darauf, dass man spielend leicht das Armband tauschen und so den Look der Uhr zum restlichen Outfit anpassen kann. Da trifft es sich gut, dass bei den Prime Deal Days einige Armbänder im Angebot sind:

 

Faliogo Nylon Band für Apple Watch 10 Armband 46mm 45mm 44mm 42mm 49mm - Damen Herren Sportarmband mit Fallschirmschnalle für iWatch Armband Series 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Ultra SE, Schwarz Faliogo Nylon Band für Apple Watch 10 Armband 46mm 45mm 44mm 42mm 49mm - Damen Herren Sportarmband mit Fallschirmschnalle für iWatch Armband Series 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Ultra SE, Schwarz
Hersteller: Tanghexianruiqinghengshangmaoyouxiangongsi
Preis bei amazon* : 14,99 EUR

 

 

Spigen Modern Fit Titanium Armband Entwickelt für Apple Watch Ultra 3/2/1 49mm, Serie 11/10 46mm und Serie 9/8/7/SE 45mm,44mm - Natural Titanium Spigen Modern Fit Titanium Armband Entwickelt für Apple Watch Ultra 3/2/1 49mm, Serie 11/10 46mm und Serie 9/8/7/SE 45mm,44mm - Natural Titanium
Hersteller: Spigen
Preis bei amazon* : 54,99 EUR

 

 

LULULOOK Titan Armband für Apple Watch Ultra 3/2/1, Ultraleicht Magnetisch Ersatzarmbänder mit DLC Beschichtung, Gefertigt mit 6.0 mm Einstellbare Glied für iWatch Armband 49mm LULULOOK Titan Armband für Apple Watch Ultra 3/2/1, Ultraleicht Magnetisch Ersatzarmbänder mit DLC Beschichtung, Gefertigt mit 6.0 mm Einstellbare Glied für iWatch Armband 49mm
Hersteller: LULULOOK
Preis bei amazon* : 89,99 EUR

 

 

LULULOOK Kompatibel mit Apple Watch Ultra 2/Ultra Armband 49mm 46mm 45mm 44mm 42mm, Wasserdicht FKM (Fluoroelastomer) Sport Ersatzarmbänder mit Schnalle für iWatch Serie 10 9 8 7 SE 6 5 4 3 2 1 LULULOOK Kompatibel mit Apple Watch Ultra 2/Ultra Armband 49mm 46mm 45mm 44mm 42mm, Wasserdicht FKM (Fluoroelastomer) Sport Ersatzarmbänder mit Schnalle für iWatch Serie 10 9 8 7 SE 6 5 4 3 2 1
Hersteller: LULULOOK
Preis bei amazon* : 14,99 EUR

 

 

Astorgos Ocean Armband Kompatibel mit Apple Watch Ultra 3/2/1 49mm,S11/S10 46mm,9/8/7 45mm,SE3/SE2/SE/6/5/4 44mm,3/2/1 42mm, Metallanschluss Sport Uhrenarmband für Männer Frauen, Schwarz/Orange Astorgos Ocean Armband Kompatibel mit Apple Watch Ultra 3/2/1 49mm,S11/S10 46mm,9/8/7 45mm,SE3/SE2/SE/6/5/4 44mm,3/2/1 42mm, Metallanschluss Sport Uhrenarmband für Männer Frauen, Schwarz/Orange
Hersteller: Astorgos
Preis bei amazon* : 19,98 EUR

 

 

Bandletic Magnetbänder Kompatibel mit Apple Watch Armband 45mm 44mm 46mm 42mm 49mm, Weiches Silikon Sport Band für Apple Watch Ultra 3/2/1/SE/iWatch Series 11 10 9 8 7 6 5 4 für Herren,Schwarz Orange Bandletic Magnetbänder Kompatibel mit Apple Watch Armband 45mm 44mm 46mm 42mm 49mm, Weiches Silikon Sport Band für Apple Watch Ultra 3/2/1/SE/iWatch Series 11 10 9 8 7 6 5 4 für Herren,Schwarz Orange
Hersteller: Bandletic
Preis bei amazon* : 25,99 EUR

 

 

Nylon Loop Band Compatible with Apple Watch Ultra 2/Ultra/SE 2/SE Serie 10/9/8/7/6/5/4/3/2/1 – Verstellbares, leichtes, atmungsaktives G-Hook-Outdoor-Armband für (38/40/41/42/44/45/46/49mm), Starlight Nylon Loop Band Compatible with Apple Watch Ultra 2/Ultra/SE 2/SE Serie 10/9/8/7/6/5/4/3/2/1 – Verstellbares, leichtes, atmungsaktives G-Hook-Outdoor-Armband für (38/40/41/42/44/45/46/49mm), Starlight
Hersteller: Nekiyo Tech
Preis bei amazon* : 10,99 EUR

 

Moft Snap Duo Watchband

Moft ist vor allem für seine Hüllen und sein Wallet bekannt, erweitert nun sein Portfolio um ein neues Armband für die Apple Watch. Dieses verzichtet nicht nur auf eine definierte Vorder- oder Rückseite, sondern auch auf den klassischen Verschluss.  Beide Bandhälften sind magnetisch und lassen sich so schließen. Das soll nicht nur das Anlegen erleichtern, darüber hinaus sollen auch diverse Farbkombinationen ermöglicht werden.

Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.
Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube.

„Snap in Color | Meet the MOFT Snap Duo Watch Bands“ direkt öffnen

Das Material besteht aus strukturiertem Silikon, welches durch seine angeraute Oberfläche angenehm zu tragen sein soll. Das Material ist wasserabweisend und flexibel. Die Armbandenden überlappen beim Tragen leicht, wodurch ein nahtloser Look entsteht. Mit 44,99 Euro ist das Ganze aber kein günstiges Vergnügen und nur marginal günstiger als ein originales Sportband von Apple:

 

MOFT Ersatzarmband Kompatibel mit Apple Watch Armband 40/41/42/38mm Damen Herren, Doppelseitiges Magnetisches Silikon Armband für iWatch Ultra 3/2/1 & Series 11/10/9/8/7/SE/6/5/4/3/2/1 MOFT Ersatzarmband Kompatibel mit Apple Watch Armband 40/41/42/38mm Damen Herren, Doppelseitiges Magnetisches Silikon Armband für iWatch Ultra 3/2/1 & Series 11/10/9/8/7/SE/6/5/4/3/2/1
Hersteller: MOFT
Preis bei amazon* : 44,99 EUR

 

 

