Bei Apple läuft’s | iPhone-Preise steigen | Tagesgeldkonto ist ein Renner – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Fast geschafft, Wochenende ist nicht mehr weit. Apple hat gestern Abend Quartalszahlen vorgelegt. Im Vorfeld waren Analysten eher verhalten, doch Apple konnte die Erwartungen übertreffen. – willkommen zur Übersicht am Morgen.

Apple hat am gestrigen Abend die Quartalszahlen für Q2 2023 vorgelegt. Diese sind besser als erwartet ausgefallen, die Erwartungen waren indes allerdings auch eher negativ. Hier lest ihr, wie Apple zuletzt verdient hat.

Die iPhones werden immer teurer

Apples Geräte wurden in der Spitze in den letzten Jahren konstant teurer, doch auch die weniger preisintensiven Modelle haben sich verteuert, zugleich hat Apple die Kunden durch die Produktgestaltung dazu gebracht, vermehrt zu den teureren Produkten zu greifen. Wie sich das konkret auswirkt, lest ihr hier.

Apples neues Sparkonto ist sehr beliebt

Es ist seit wenigen Wochen am Markt, Apples erstes Tagesgeldkonto. Bei den Kunden ist es offenbar extrem beliebt, die Kunden fliegen regelrecht auf das neue Produkt. Es ist tatsächlich auch sehr attraktiv, allerdings nur für Kunden in den USA buchbar, hier dazu die Details.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

WhatsApp kommt wohl bald mit einem neuen Feature an den Start: Sprachnachrichten werden sich in Bälde auch als Transkript durchlesen und durchsuchen lassen, sehr praktisch, hier dazu mehr.

Apple behebt ein Kopfhörerproblem.

Apple hat zuletzt ein Update für zwei Beats-Kopfhörer veröffentlicht. Diese Aktualisierung schloss eine Sicherheitslücke in der Bluetooth-Verbindung, hier dazu mehr.

Google bringt wohl einen Falter.

Apple hat nach wie vor kein faltbares iPhone im Programm, doch Google könnte bald in diesen Markt einsteigen, was aktuell über das Pixel Fold bekannt ist, lest ihr hier.

Und als Hörtipp darf ich euch unseren neuesten Apfelplausch ans Herz legen, noch ohne die Apple-Zahlen, dafür mit anderen frischen Apple-Themen der Woche.

Ich wünsche euch schon jetzt ein entspanntes Wochenende.

