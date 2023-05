Home Apple Knapp eine Milliarde Dollar Einlagen: Tagesgeld-Kunden rennen Apple die Bude ein

Apples neues Sparkonto kommt außerordentlich gut an. In den USA hat das neue Finanzprodukt bereits Einlagen in knapper Milliardenhöhe angezogen – nicht ohne Grund: Das Konto lockt mit attraktiven Konditionen.

Apples neues Sparkonto, über das wir hier berichtet hatten, ist offenbar ein großer Erfolg. Seit kurzer Zeit erst können Kunden dieses Tagesgeld-Konto beantragen, das mit der eigenen Apple Card verknüpft ist und direkt und bequem aus der Wallet-App beantragt werden kann, freilich nur in den USA.

Das Konto ist bei Kunden beliebt, wie anonyme Quellen von Medienberichten zitiert werden. Knapp eine Milliarde Dollar, rund 990 Millionen Dollar, um genauer zu sein, haben Kunden dem Konto binnen kurzer Zeit an Einlagen gebracht. Innerhalb von nur vier Tagen wurde diese Summe eingezahlt.

Allein am ersten Tag hatten Kunden rund 400 Millionen Dollar an Einlagen auf das neue Konto geschoben.

240.000 neue Konten in einer Woche

Innerhalb einer Woche wurden bei Apple rund 240.000 neue Konten eröffnet, die Zahl zeigt überdeutlich, wie gelungen das Integrationserlebnis ist. Innerhalb weniger Minuten ist das Konto eröffnet.

Ein weiterer Faktor sind die attraktiven Konditionen: Es werden unbegrenzt 4,15% Zinsen im Jahr gezahlt, über Guthaben kann kostenlos und beliebig verfügt werden, es gibt keine Mindestanlagesumme. Die Zinsen liegen nicht nur deutlich über deutschen Konditionen, sie sind auch für den amerikanischen Markt attraktiv. Hochzinsangebote etablierter Banken wie Citi oder Amex liegen bei knapp 4%.

Ob das Apple-Sparkonto für Goldman Sachs, Apples Partner bei diesem Produkt, wie auch der Apple Card, ebenfalls ein gutes Geschäft ist, bleibt abzuwarten.

