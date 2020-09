Begründete Vermutung: Wieso das iPhone 12 Dienstag noch nicht kommen könnte

Wir wissen jetzt zwar, wann die Keynote stattfindet, neue iPhones sehen wir nächsten Dienstag aber vielleicht doch noch nicht. Mehrere Hinweise und Tipps deuten darauf hin, dass das iPhone 12 erst einige Wochen später erscheinen wird.

Die Keynote ist angekündigt, damit haben wir einen Termin: Am kommenden Dienstag wird Apple etwas zeigen. Allerdings wird das womöglich nicht das iPhone 12 sein, darauf deuten gleich mehrere Anzeichen hin. Da ist zunächst der Redakteur Mark Gurman, in einem Tweet äußert er seine Vermutung, Apple werde das iPhone 12 erst einige Wochen später vorstellen.

I am told Apple won’t announce the iPhone until October. This is for the iPad and Apple Watch in all likelihood. https://t.co/pw1oVXVoaL

Dazu passen jüngste Gerüchte, über die wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Danach werde Apple die Fertigung des iPhone 12 erst Ende September aufnehmen. Und schließlich hatte Apple selbst auf seiner Quartalskonferenz angekündigt, das iPhone 12 etwas später als erwartet vorzustellen, Grund dafür ist die Corona-Pandemie.

Hingegen deutet vieles darauf hin, dass wir am kommenden Dienstag eine neue Apple Watch sehen werden. Da wäre einerseits die Einladung selbst, die einen dezenten Bezug zum Vergehen der Zeit aufweist.

Apple event on Sept 15th! I would very much expect it to be a new Apple Watch ("Time Flies") and possibly a new iPad. From what I'm told and everything Apple has said on earnings calls, the new iPhone is coming a few weeks later. pic.twitter.com/EuKfN8BqHA

— nilay patel (@reckless) September 8, 2020