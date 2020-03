‘Beastie Boys Story’: Premiere im IMAX abgesagt, Start nur auf Apple TV+

Die Premiere der Dokumentation ‘Beastie Boys Story’ wird am 24. April nicht in einer Kinovorführung erfolgen, die Gründe liegen wohl auf der Hand. Der Start erfolgt aber davon unabhängig vermutlich planmäßig zu diesem Datum auf Apple TV+.

Apple wird seine neue Produktion ‘Beastie Boys Story’ für Apple TV+ nicht wie geplant am 24. April in großem Rahmen durchführen, wie zuletzt aus Branchenkreisen berichtet wurde. Ursprünglich war geplant gewesen, den Film in den IMAX-Filmtheatern zeitgleich mit dem Start auf Apple TV+ zu zeigen. Aus nachvollziehbaren Gründen wird es nun nicht dazu kommen, zumal ohnehin die meisten IMAX-Standorte aktuell geschlossen haben. Die ‘Beastie Boys Story’ ist eine Dokumentation der Geschichte der gleichnamigen Musikgruppe, der Titel war von Apple bereits vor längerem für den eigenen Streamingdienst angekündigt worden.

Vier neue Serien im April auf Apple TV+

Aktuell bremst die Corona-Krise auch die Produktion von Apples Serien. Als erstes wurde die Produktion von „The Morning Show“ gestoppt, zunächst für zwei Wochen, apfelpage.de berichtete. Die Serie hat bereits von Apple die Zusage für eine zweite Staffel erhalten. Dabei wird es wohl nicht bleiben. Auch bei den übrigen Serien wurde teils ein Produktionsstopp eingelegt.

Für den kommenden Monat ist der Start von insgesamt fünf neuen Serien und Filmen bei Apple TV+ geplant. Der Starttermin der einzelnen Titel könnte sich aber ebenfalls aufgrund der aktuellen Situation ändern, als nächstes startet vermutlich ‘The Banker’ am kommenden Freitag.

