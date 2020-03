„The Morning Show“: Produktion wegen Corona für zwei Wochen unterbrochen

Die Produktion von „The Morning Show“ wird zunächst auf Eis gelegt. Die Schauspieler und sonstigen Beteiligten sollen vor einer Infektion mit dem Corona-Virus geschützt werden. „The Morning Show“ gehört zu den Apple TV+-Serien, die schon eine garantierte zweite Staffel erhalten haben.

Die Produktion der Apple TV+-Serie „The Morning Show“ wird fürs erste unterbrochen, das berichten Branchenmedien heute Abend unter Berufung auf das Studio Media Res, von dem „The Morning Show“ produziert wird. für einen Zeitraum von zunächst wenigstens zwei Wochen wird die Produktion der Serie nicht fortgesetzt, erklärte das Studio.

Die Maßnahme erfolge in enger Absprache mit Apple und diene dem Schutz der Schauspieler und Beteiligten der Produktion, erklärte das Studio gegenüber Deadline.

„The Morning Show“ erhält eine zweite Staffel

„The Morning Show“ gilt als Flaggschiff von Apple TV+, es ist die bis jetzt von allen Inhalten populärste Serie, wenn sie auch von Kritikern häufig eher zerrissen wurde. „The Morning Show“ erhielt von Apple schon früh eine Garantie für eine zweite Staffel, diese sollte planmäßig gegen Ende des Jahres erscheinen. Dieses Datum wird sich nun natürlich ein wenig verschieben.

Um seine Mitarbeiter vor dem Corona-Virus zu schützen, hat Apple zuletzt auch die 17 Apple Retail Stores in Italien geschlossen, wie wir in einer weiteren Meldung berichtet hatten. Auch die Mitarbeiter im Apple Park sollen wie berichtet nach Möglichkeit in Heimarbeit tätig werden. In den Apple Stores sollen Mitarbeiter Kunden nicht mehr das Ausprobieren von AirPods und Apple Watch anbieten.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!