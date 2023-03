Home Hardware AVM: Das sind die Neuheiten auf dem MWC 2023

AVM: Das sind die Neuheiten auf dem MWC 2023

Vergangenes Jahr konzentrierte sich der Berliner Hersteller AVM ganz auf die Verbesserungen von FRITZ!OS 7.50, die leider immer noch nicht auf der FRITZ!Box 5790 AX verfügbar ist. Wie dem auch sei, für 2023 hat man sich wieder mehr auf die Hardware konzentriert. Wir geben einen kurzen Überblick.

FRITZ!Box 5690 Pro: Neues High-End-Modell für DSL & Glasfaser

Apple hat gerade erst mit dem aktuellen MacBook Pro 2023 die Unterstützung für Wi-Fi 6e eingeführt, Apfelpage berichtete. Doch mit Wi-Fi 7 steht schon der nächste Standard in den Startlöchern, wie die neue FRITZ!Box 5690 Pro zeigt. Das neue Modell soll hauptsächlich für Kunden geeignet sein, die demnächst vor einem Wechsel zu einem Glasfaser-Anschluss stehen. Die neue FRITZ!Box 5690 Pro unterstützt den aktuellen WLAN-Standard Wi-Fi 6 sowie bereits die nächste WLAN-Generation Wi-Fi 7 mit Verbesserungen bei Latenz, Geschwindigkeit und Durchsatz. Diese Kombination ermöglicht auch zukünftig eine leistungsstarke drahtlose Kommunikation für Echtzeitanwendungen wie Cloud Computing, Virtual Reality, Gaming etc. Die FRITZ!Box 5690 Pro im neuen Design und aufrecht stehend bietet ein weiteres Highlight für Smart Home: Neben DECT ULE hat sie auch den Funkstandard Zigbee an Bord und ist für Matter vorbereitet. Anbei einmal das Datenblatt in der Übersicht:

Leistungsstarker integrierter Glasfaser- und DSL-Router

Unterstützt Glasfaserstandards GPON bis 2,5 GBit/s, AON bis 1 GBit/s

Am Glasfasermodem (ONT) mit 2,5 GBit/s (WAN) einsetzbar

Unterstützt DSL inkl. Supervectoring 35b bis 250 MBit/s

Triband Mesh, 4×4 auf 2,4 GHz, 5 GHz und 6 GHz / Wi-Fi 7, 6E, 6

WLAN-Geschwindigkeiten: 2,4 GHz: bis zu 1440 MBit/s, 5 GHz: bis zu 5760 MBit/s, 6 GHz: bis zu 11,53 GBit/s

1x 2,5-Gigabit-LAN/WAN-Anschluss und 4 LAN-Anschlüsse mit 1 GBit/s

Telefonie über DECT, IP/SIP und 1 analogen Telefonanschluss (FXS)

Smart Home über DECT ULE und Zigbee, Matter in Vorbereitung

1x USB 3.1 (Gen 2) für Mobilfunksticks (5G/4G) sowie Speichermedien und Drucker

FRITZ!Smart Gateway

Die Gerüchte im Vorfeld lagen richtig, AVM wird eine Steuerzentrale für das Smart Home bringen. Die FRITZ!Smart Gateway besitzt einen Ethernet-Port (1 GBit/s) und einen USB-Port, kommuniziert mit vorhandenen FRITZ!Box-Modellen per WLAN besitzt selbst aber keine Repeater-Funktion. Auch hier haben wir ein kurzes Datenblatt für die Übersicht

Ergänzt die FRITZ!Box als Steuerzentrale im Smart Home

Unterstützt DECT ULE/HAN FUN, Zigbee-3.0-kompatibel

Ermöglicht Anmeldung aller FRITZ!DECT- und DECT-ULE/HAN-FUN-Geräten sowie Philips Hue LED-Lampen (Gen 3-6), IKEA Tradfri u. a. (Positivliste folgt bei Marktstart)

Verbindet sich automatisch per WLAN mit FRITZ!Box, keine WLAN-Repeaterfunktion

1x LAN-Anschluss mit 1 GBit/s

1x USB-Port mit Ladefunktion für mobile Geräte

AVM FRITZ!Box 6850 5G

Bei der FRITZ!Box 6850 5G einen Hotspot-Router, der mit einer SIM-Karte bestückt werden kann. Die neue FRITZ!Box 6860 5G erreicht Geschwindigkeiten von bis zu 1,3 GBit/s in allen 5G-Mobilfunknetzen und unterstützt 5G NSA und SA sowie LTE über alle gängigen 5G- und LTE-Bänder in Europa. Sie bietet Anwendern am 5G/LTE-Anschluss eine leistungsstarke Ausstattung mit schnellem WLAN Mesh nach Wi-Fi-6-Standard, Vernetzung über Gigabit LAN sowie eine Telefonanlage inklusive Telefonie über Mobilfunk (VoLTE, VoNR). AVM kombiniert mobilen Internetempfang mit dem gewohnten Mesh-System im Heimnetzwerk. Das neue kleine Gehäuse der FRITZ!Box mit der Stromanbindung über Power over Ethernet ermöglicht es, dass Anwender die 5G-FRITZ!Box überall flexibel platzieren können. Anbei einmal das Datenblatt:

Router für unterwegs und zu Hause über 5G und LTE bis 1,3 GBit/s (4×4 MIMO

Unterstützung von 5G SA/NSA (3GPP Release 16) und LTE Advanced Pro (CAT19)

5G Carrier Aggregation (5G-CA), Dynamic Spectrum Sharing (DSS), Nano-SIM, 5G über Band 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 75, 78

4G (LTE) über Band 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 43

Unterstützt auch 3G (UMTS)

WLAN Mesh: Wi-Fi 6 2×2 für 2,4 und 5 GHz

1x Gigabit-LAN-Anschluss mit Power over Ethernet (PoE)

Telefonie über VoLTE, VoNR (5G) und über VoIP

Telefonanlage für DECT- und IP-Telefone

Abnehmbarer Fuß für Wand/Fenstermontage



AVM FRITZ!Box 5690 XGS

Last but not least wird es auch für reine Glasfaseranschlüsse ein neues Modell geben. Dabei handelt es sich um die FRITZ!Box 5690 XGS. Sie erreicht in Glasfasernetzen mit dem Standard XGS-PON Geschwindigkeiten von bis zu 10 Gigabit/s. Mit leistungsfähigem Wi-Fi 7 und Wi-Fi 6, einem 10-Gigabit-WAN/LAN-Port und der vollen von FRITZ!Box bekannten Ausstattung für Telefonie, Smart Home und Vernetzung ist sie das Glasfaser-Gateway für alle digitalen Anwendungen zu Hause. Auch sie unterstützt zusätzlich zu DECT ULE, Zigbee und ist Matter-fähig.

Router für unterwegs und zu Hause über 5G und LTE bis 1,3 GBit/s (4×4 MIMO)

Unterstützung von 5G SA/NSA (3GPP Release 16) und LTE Advanced Pro (CAT19)

5G Carrier Aggregation (5G-CA), Dynamic Spectrum Sharing (DSS), Nano-SIM, 5G über Band 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 75, 78

5G Carrier Aggregation (5G-CA), Dynamic Spectrum Sharing (DSS), Nano-SIM, 5G über Band 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 75, 78 4G (LTE) über Band 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 43

Unterstützt auch 3G (UMTS)

WLAN Mesh: Wi-Fi 6 2×2 für 2,4 und 5 GHz

1x Gigabit-LAN-Anschluss mit Power over Ethernet (PoE)

Telefonie über VoLTE, VoNR (5G) und über VoIP

Telefonanlage für DECT- und IP-Telefone

Abnehmbarer Fuß für Wand/Fenstermontage

Preise und Verfügbarkeit

Leider bleibt es nur bei einer Ankündigung. Der Hersteller aus Berlin nennt zu den vorgestellten Produkten weder einen Preis noch einen konkreten Marktstart. In den kommenden Wochen soll es aber weitere Details dazu geben.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!