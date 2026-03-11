Auspacken und Updaten: MacBook Neo braucht sofort ein Patch

Kaum ausgepackt, schon ist ein Update nötig: Apples neues MacBook Neo braucht schon direkt bei Auslieferung die erste Aktualisierung. Man kennt dieses unschöne Verhalten von iPhone-Releases und hatte gehofft, Apple wäre inzwischen klüger geworden.

macOS 26.3.2

Das Update ist bereits gestern Abend veröffentlicht worden, damit es heute für die Neukäufer direkt bei der Einrichtung verfügbar ist. Apple spricht nur davon, Fehlerbehebungen auszuliefern. Warum es der neuen Systemversion überhaupt bedarf, bleibt unbekannt.

Nur für das MacBook Neo verfügbar

Wir gehen davon aus, dass die Aktualisierung direkt im Einrichtungsprozess angeboten wird. Dabei ist es ebenfalls wichtig zu wissen, dass diese Aktualisierung nur für das MacBook Neo angeboten wird – alle anderen Mac-Modelle verharren bei macOS 26.3.1.