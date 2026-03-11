Doppelspitze bei den Verkäufen: Apple und Samsung dominieren den Smartphonemarkt

Apple und Samsung teilen sich die Weltspitze der Smartphoneverkäufe.

Vor allem zum Jahresende 2025 konnte Apple mit dem neuen iPhone-Lineup eine gute Figur machen.

Insgesamt muss man dem Markt allerdings eine eher durchwachsene Gesundheit bescheinigen.

Apple und Samsung haben im Jahr 2025 nahezu gleich viele Smartphones produziert und sich damit den ersten Platz im globalen Smartphone-Markt geteilt. Das geht aus einer aktuellen Analyse des Marktforschungsunternehmens TrendForce hervor.

Demnach wurden weltweit rund 1,254 Milliarden Smartphones hergestellt, ein Anstieg von 2,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Sowohl Apple als auch Samsung produzierten jeweils knapp 240 Millionen Geräte und lagen damit gemeinsam an der Spitze der Branche.

Smartphonemarkt nicht ganz gesund

Die Nachfrage wurde laut TrendForce im ersten Halbjahr 2025 insbesondere durch staatliche Förderprogramme in China gestützt. Im zweiten Halbjahr profitierte der Markt zusätzlich vom üblichen saisonalen Nachfrageanstieg durch neue Smartphone-Flaggschiffe.

Apple konnte seine Produktion vor allem gegen Jahresende deutlich steigern. Nach der Einführung der iPhone-17-Serie erhöhte sich die Smartphone-Produktion des Unternehmens im vierten Quartal 2025 um mehr als 50 Prozent im Vergleich zum Vorquartal. Dazu beigetragen hätten auch wettbewerbsfähige Verkaufspreise für die neuen Modelle.

Für das Jahr 2026 sehen die Marktforscher jedoch steigende Kosten für Hersteller. Insbesondere höhere Preise für Speicherchips dürften die Produktionskosten deutlich erhöhen. TrendForce erwartet deshalb einen Rückgang der weltweiten Smartphone-Produktion um mindestens zehn Prozent auf etwa 1,135 Milliarden Geräte.

Hersteller könnten dadurch vor der Entscheidung stehen, entweder die Verkaufspreise zu erhöhen oder die technische Ausstattung einzelner Modelle zu reduzieren, um die Produktionskosten auszugleichen. Besonders betroffen könnte dabei das Einstiegssegment sein.

Was kommt nach Apple und Samsung?

Hinter Apple und Samsung belegte Xiaomi mit rund 170 Millionen produzierten Smartphones den dritten Platz. Es folgten OPPO mit etwa 143 Millionen Geräten sowie Vivo auf Rang fünf. Transsion, der Hersteller hinter Marken wie Tecno, Infinix und itel, lag auf Platz sechs, nachdem das Unternehmen seine Produktion gegen Jahresende wegen Lagerbeständen und schwächerer Nachfrage in Schwellenmärkten reduziert hatte.

Honor belegte Rang sieben, während Lenovo einschließlich der Marke Motorola mit rund 61 Millionen produzierten Geräten den achten Platz erreichte.