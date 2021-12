Home Apple Ausblick: Apples VR-Brille wiegt zwischen 300 und 400 Gramm

Apples erstes VR-Headset soll zwischen 300 und 400 Gramm wiegen, die Nachfolgegeneration wird aber wohl bereits leichter ausfallen. Klar ist jetzt schon: Ein Schnäppchen wird das Apple-Headset nicht, dessen Marktstart für 2022 erwartet wird.

Apple arbeitet fleißig an einem eigenen VR-Headset. Kommendes Jahr wird allgemein mit dessen Markteinführung gerechnet. Nun hat sich der bekannte Analyst Ming-Chi Kuo abermals zu den möglichen Spezifikationen und Eigenschaften des Gadgets geäußert. Apples erste Brille soll zwischen 300 und 400 Gramm schwer sein, schreibt der bekannte und in der Regel zuverlässige Analyst in einer aktuellen Notiz für Investoren, gar nicht schlecht im Vergleich zu den Produkten der Konkurrenz, die aktuell erhältlich sind. Doch Apple arbeitet bereits an der Nachfolgeversion der Brille, diese soll dann noch einmal leichter ausfallen.

Dass Apples VR-Brille kein Schnäppchen sein wird, ist bereits klar. Es wird ein Chip mit der Performance des M1 erwartet, wie wir in einer weiteren Meldung berichtet hatten, der Preis wird sicher deutlich jenseits der 1.000 Dollar liegen und könnte auch locker die Marke von 3.000 Dollar knacken.

So könnten die weiteren Pläne für die Brille aussehen

Der Redakteur Mark Gurman vermutete zuletzt, zwischen der initialen Präsentation der Brille 2022 und deren Marktstart werden einige Monate liegen, Apfelpage.de berichtete. Die Einschätzung von Ming-Chi Kuo scheint die Annahme zumindest in einer Hinsicht zu stützen. Darin heißt es, Apple werde zwischen 2,5 und 3,5 Millionen Einheiten der ersten Generation verkaufen – 2023.

Die zweite Generation soll dann erst Ende 2024 vorgestellt werden und sich insgesamt zehn Millionen mal verkaufen. Wird Apple mit der AR-Brille aber irgendwann das iPhone ersetzen, wie Ming-Chi Kuo es zuvor ebenfalls prognostiziert hatte?

