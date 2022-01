Home Gerüchte Ausblick: Apple-Brille anfangs wohl schwer zu kriegen

Die Apple-Brille wird zwar wohl irgendwann im Laufe des Jahres eingeführt werden, für den Anfang wird es für Kunden aber vermutlich schwierig werden, sie auch zu bekommen. Es zeichne sich eine sehr begrenzte Verfügbarkeit zur Markteinführung ab, so Analysten.

Apple wird vermutlich irgendwann in diesem Jahr seine erste VR-Brille vorstellen. Die Markteinführung wird aktuell für Ende 2022 erwartet, doch zunächst dürfte es Nutzern schwer fallen, das Gadget auch zu erwerben. Der bekannte Analyst Ming-Chi Kuo äußerte zuletzt einige Einschätzungen zur Verfügbarkeit des neuen Produkts. Er rechnet in einer aktuellen Notiz für Investoren damit, dass initial nur ein kleines Kontingent von Brillen in den Handel gebracht wird.

Nur wenige Exemplare pro Apple Store?

Tatsächlich werde die Verfügbarkeit wohl so begrenzt sein, dass zunächst nur wenige Exemplare des Gadgets in jedem Apple Store verfügbar sein werden, schätzt er. Diese Entwicklung ist nicht abwegig, die Brille wird ein komplexes Produkt, das auf zahlreiche Halbleiterbaugruppen angewiesen ist, die sind aber aktuell knapp und bleiben es wohl auch noch auf absehbare Zeit.

Die Verfügbarkeit werde sich wohl erst Anfang 2023 merklich entspannen, schätzt der Analyst. In einer weiteren Meldung hatten wir darüber berichtet, dass Apple die Brille angeblich mit drei Displays ausstatten will. Die Bedienung soll dem Vernehmen nach über eine Kombination aus Augen- und Handgestensteuerung realisiert werden, Apfelpage.de berichtete. Hierzu wird die Brille wohl über eine ganze Reihe an 3D-Kameras verfügen, auch ein LiDAR-Sensor soll vorhanden sein.

